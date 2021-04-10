Nissan Pathfinder 第五代車上市 越野馬力強 儲物空間特大 升級智能化系統

Nissan旗下一款頗受消費者歡迎的中大型探路者Pathfinder將會推出最新的第五代車型。

探路者Pathfinder最早亮相於1986年，是基於皮卡底盤打造的，採用了非承載式車身，擁有著比較強悍的通過性能，主攻北美市場。1996年的第二代探路者改用了承載車身，提升舒適性，開始向城市靠近。但2005年的第三代探路者，又將其探路者定位於越野車，各大汽車 品牌為了能夠在汽車市場搶下一席之地，競相追逐。Nissan為了保該車在市場（尤其是美國市場）中的中大型SUV的第一梯隊的位置，重新定位探路者。2012年推出了第四代探路者且其在北美市場的明星地位依舊穩如泰山，無論其他車型如何拼命追趕，大都難以望其項背。

•外觀硬朗大氣

第五代探路者外觀上透露著濃濃的力量感。車身全長為197英寸、寬為78 英寸及高為70英寸，軸距達到了114英寸，車廂內部的空間十分充裕。新探路者是基於CMF-C/D架構開發的，它的「車前臉」融入了最新的V-motion設計範式，即V形進氣格柵，顯得非常威風，頭燈折線式設計，標準的LED大燈包括細長的上部日間行車燈，與進氣格柵搭配融合為一體，並加入大量電鍍亮光銀色邊條和鋼琴烤漆進行修飾二色混成一體，提高外觀的亮麗度。車身的側面與尾部線條光滑圓潤，為其硬漢的外觀添上了「柔情」。汽車的尾燈組光源為柔光設計，帶有後攝像頭，排氣為隱藏式的單邊單出。

•舒適寬敞的車廂

探路者Pathfinder 一直以舒適性和寬敞間感牢牢地抓住消費者的心。車廂內上部色調清淡以減輕壓迫感，下部則以深色系為主。座椅採用真皮設計，筆直的線條及方正的中控的輪廓與外觀的「硬漢」風格相映成趣，在換擋杆的後部，有兩驅、自動和四驅鎖定三個檔位，同時還有一個陡坡緩降的按鍵。在換擋杆的前部區域，可以容納一部iPhone Plus的手機 。後部兩個杯架，中央扶手箱寬大，可以分兩層打開。它的尾門為手動開啟，後儲物容積達到470升。備胎採用了底盤懸掛式，所以車內的備胎槽部位形成巨大的儲物空間。後備廂內裝有4個錨點，兩側分別配備掛鉤，左側有一個12V的電源。

第五代探路者首次提供2+3+3的八座佈局，使用了「劇院式」設計，第二排和第三排座椅的高度會依次增加，讓後排的乘客擁有更好的視野，坐車就像坐在電影院 中。第二排座位的腿部空間充足，頭部到頂部的距離約有一拳三指。如需稍大的儲物空間，可將第三排座位收起。若還需更大的儲物空間，可將第二排座位向前放倒，2260升的容積可最大化滿足車主的儲物需求。

•智能化系統全面升級

第五代探路者的設計在智能科技和安全防護上落足功夫，眾多的物理按鍵、12.3英吋數位儀錶中控臺及9英吋螢幕，顯示效果出色。360度全景影像，高配車型還配備了座椅加熱與通風等功能。不僅如此，它搭載了Nissan – Connect的超級智能連接系統。這套全新的車聯網系統可以實現遠程控制、4G在線車聯網、語音控制，手機可遠程控制停車閃燈鳴笛、自動啟動、空調開關。語音系統也經過了升級，車主可語音控制手機電話、導航、音樂、行車記錄儀。

智能化新增的動態感應自動後門系統的作用是提醒車主檢查留在後座的物品，如行李箱、球拍等。感應系統會在汽車開動前與停止後，自動感應後車門是否曾開啟，並在儀錶板上發出信號，進而連響三聲作為提示。車內配備了同級別罕見的Bose音響，是八喇叭設計，音響聲場非常細膩，還原度極高。一套高品質的音響是提升駕艙舒適感和幸福度的最佳利器。

高精準度的全程導航系統、智能巡航系壓提統（自動跟車）、無鑰匙啟動、盲點提示、藍牙鏈接、倒車後車流警報、胎示、並線輔助、電動尾門電動天窗、三區娛樂系統、第一排座位背面裝有8寸顯示幕、6個USB介面分佈三排座位等。

•越野馬力十足

強勁的動力系統，搭載3.5L V6自然吸氣發動機、採用4X4智能四輪驅動、匹配9擋手自一體變速箱、輸出功率為284馬力、峰值扭矩為351牛米。此款車擁有同級最大的6000磅牽引力，能牽引動帆船、沙灘車、拖車等大型物體。

•總結

第五代探路者作為一輛更注重舒適與空間利用率的八座中大型SUV，在智能車聯網和安全性能等方面大幅升級，其配置和價位相對於德系和美系品牌在市場上同類型的車款中屬於高性價比，全新的探路者做到了產品能力全面均衡。