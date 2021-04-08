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華美銀行基金會支持社會多元化 積極捐助遏制反亞太仇恨犯罪及促進亞太裔民權的非營利機構

紐約訊

近期，針對亞裔群體的暴力及種族仇恨犯罪事件湧現，更令人擔憂的是，許多受害人來自華美銀行所服務的社區群體。對此，華美銀行基金會特向奮戰在第一線抵制暴力事件的非營利組織提供捐助，也希望藉此鼓勵更多機構行動起來。華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「當我們的客戶、同事、朋友亦或社區裡的無辜民眾正在遭受暴力攻擊，淪為種族仇視犯罪的受害人，我們必須站出來、團結起來並互相支持。」

華美銀行基金會由華美銀行支持運作，致力於支持社會多元化發展，並一直在反歧視領域做出貢獻。此次基金會將動用資金在全美範圍內捐助那些領導遏制反亞太裔仇恨犯罪及促進亞太裔民權的非營利組織，其中包括停止仇恨亞太裔（Stop AAPI Hate）、亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）、亞太裔領袖基金會（Asian Pacific American Leadership Foundation）、亞太社區基金會（Asian Pacific Community Fund）、亞太裔美國人倡導組織（ OCA-Asian Pacific American Advocates）加州、紐約州、德州以及喬治亞州分會、 亞美政聯（CAUSE）、以及其他一些非營利社區組織。

加州眾議員羅達倫（Evan Low）、同時也是加州亞太裔立法黨團（California APILC）副主席的他讚許道：「華美銀行在服務亞太裔社區方面有著悠久的歷史。華美銀行是優秀的企業公民，他們願意向我們的組織進行捐助並與我們並肩而行，足以證明他們在最高執行長吳建民的帶領下展現出優秀的社區領導力。」

全美暴力事件頻傳，因此亞太裔族群更需要充分的資源來遏制激增的仇恨犯罪。根據仇恨和極端主義研究中心（Center for the Study of Hate and Extremism）發布的分析報告，反亞裔人士的仇恨犯罪在過去一年間上升近150%，亞太裔族群正面臨前所未有的挑戰。

最近拜登總統也在他的首次全國公開演說中譴責了針對亞太裔族群的暴力事件。拜登總統提及：「在這個關鍵的時刻，我們中的許多人，作為我們的美國同胞，正在危險的最前線對抗新冠疫情、挽救生命，但與此同時，他們卻要為走在美國的大街上而感到恐懼。這是不可接受的，也有違美國精神。這樣的行為必須停止。」

華美銀行位列全美前25大銀行，也是全美最大的少數族裔儲貸機構。於1973年在洛杉磯華埠成立之時，銀行的創立初衷是服務美國亞裔和其他弱勢社區群體的金融儲貸需求。欲了解更多詳情請瀏覽：https://www.eastwestbank.com。

美國 仇恨犯罪 加州

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