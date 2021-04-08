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精典牙科黃磊牙醫說明隱形矯正和微創無痛植牙優勢

紐約訊
黃磊牙醫博士被Invisalign隱形矯正評為鑽石級全美排名前1%的頂級醫生。
黃磊牙醫博士被Invisalign隱形矯正評為鑽石級全美排名前1%的頂級醫生。

精典牙科著名齒科口腔專家黃磊牙醫博士專精隱形矯正和微創無痛植牙，已有上萬例種植牙和幾千例隱適美Invisalign的成功經驗，是皇后區首屈一指的專家，在 2016、2017及2018年度，連續三年被美國消費者協會評選為全美頂級牙醫(America's Top Dentist)，並被Invisalign隱形矯正評為鑽石級全美排名前1%的頂級醫生(Diamond Level National Top 1% Invisalign Provider)，成為法拉盛及長島地區唯一一位獲此殊榮的華人家庭牙醫，此外，在google和yelp等主流媒體獲得了數百個五星評級。

作為隱形矯正領域的專家，黃磊醫師的隱形矯正患者已經有幾千例。隱形矯正不僅在青少年和年輕人中備受青睞，他的很多矯正者都在30至50歲之間，也有一些60多歲的年長者。隱形矯正不僅是為了美觀，更是為了健康，只要是青少年時代沒有及時解決牙齒擁擠導致的咬合問題，導致成年後各種症狀，都可以考慮通過隱形矯正從根本上解決問題。70%的美國成人存在某種程度的咬合問題，可以造成牙齒碎裂、敏感、塞牙、牙齒不齊、微笑不對稱、牙缺損、口臭、嘴乾、用嘴巴呼吸等，甚至頭痛。臨床上，也有一些患者本來可以通過矯正及時解決咬合問題，但沒有及時治療，導致局部牙齦萎縮，或牙齒敏感，或因為牙齒已經碎掉、裂開，以前做的牙冠、補牙不停脫落、缺損，積水成淵，終於看醫生時已經是牙周病中期或晚期，有時不得不進行牙周手術或拔牙，導致了更嚴重的問題。

為精確檢測患者牙齒，黃磊醫師主理的精典牙科不吝成本，購進昂貴設備，其中之一是iTero數位化3D口腔掃描儀，該設備好似「天眼」一般，360度方位檢測，對牙齒所有狀況，包括咬合密度、對稱性、蛀牙等一目了然。患者如果每半年掃描一次，牙齒動了多少度、零點幾毫米、咬合重力是否有變化，均可輕鬆發現。牙齒的損傷也不是孤立存在的，和整個口腔健康息息相關，只有全方位診療，從根源上治療，才能讓患者最大受益。  

黃磊牙醫在紐約州立大學獲得DDS博士學位，在長島、曼哈頓及皇后區享有豐富的執業經驗，2014年被推選為中美牙醫協會理事會常任理事，2015年被提名為紐約州立大學傑出校友。精典牙科在法拉盛地標建築Skyview天景購物中心內的新診所寬敞舒適，擁有七間高級治療室，配備了全新的頂級醫療設備，包括最先進的CT-3D影像植牙中心，微創無痛當天植牙，隱適美最新科技Itero電子掃描專家系統，以及只有大型醫院才能媲美的高級消毒設備。

精典牙科接受飛達利斯、第一保健、聯合健保等政府保險，各類PPO等絕大部分私人保險，對無保險者更是另有特價優惠，並提供12個月無利息，0%分期付款的特惠計畫，以及各項優惠全家參加的牙齒保健計畫。診所每個月提供各種特惠活動，讓華裔常保口腔健康。如有更多問題，歡迎致電垂詢，並請登錄精典牙科網站www.BrightRayDental.com查閱更多牙齒口腔保健資訊。「精典牙科」地址：131-07 40th Road, Level 5(天景商場內5樓天景醫療中心), Unit 36, Flushing, NY 11354，電話：718-888-1817。診所精通國、滬、粵及英語。

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