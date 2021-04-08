沙格菲勒斯律師樓團隊提供免費諮詢

沙格菲勒斯律師樓50名專業訴訟律師，贏得意外傷害賠償全美No.1。

沙格菲勒斯律師樓(Sacco & Fillas, LLP Attorneys at Law) 是提供全方位服務的律師事務所，專門從事人身傷害訴訟、商業法、房地產 、房東和房客、遺囑、信託和財產、刑事辯護、家庭法、移民、工人補償、社會保障殘疾、專業瀆職和辯護、醫療瀆職、聯邦訴訟、政府關係、公共事務、業務發展和上訴辯護。律師樓誓志為僑胞爭取最大的權利。

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沙格菲勒斯律師樓聘有華人 助理。沙格菲勒斯律師樓提醒事主，在所有的案件成功之前，也就是官司的訴訟過程當中，僑胞除了對案件要有自信心外，也應該要確實的與律師充分合作，嚴格遵守律師交代的事項。這也就是正確的選擇律師，確實是案件勝訴的關鍵！

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沙格菲勒斯律師樓24小時熱線：718-225-3333；網址：https://www.saccofillas.com。Astoria辦公室地址：31-19 Newtown Ave., 7th Fl. Astoria, NY 11102；貝賽辦公室地址：42-40 Belle Blvd., Suite# 300, Bayside, NY 11361。