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沙格菲勒斯律師樓團隊提供免費諮詢

紐約訊
沙格菲勒斯律師樓50名專業訴訟律師，贏得意外傷害賠償全美No.1。
沙格菲勒斯律師樓50名專業訴訟律師，贏得意外傷害賠償全美No.1。

沙格菲勒斯律師樓(Sacco & Fillas, LLP Attorneys at Law) 是提供全方位服務的律師事務所，專門從事人身傷害訴訟、商業法、房地產、房東和房客、遺囑、信託和財產、刑事辯護、家庭法、移民、工人補償、社會保障殘疾、專業瀆職和辯護、醫療瀆職、聯邦訴訟、政府關係、公共事務、業務發展和上訴辯護。律師樓誓志為僑胞爭取最大的權利。

沙格菲勒斯律師樓要求其律師、律師助理和支持人員的表現達到卓越水準。該公司以其專業水平和誠信水平而感到自豪，致力於卓越的法律實踐，並向客戶提供最高水平的承諾。除了擁有出色的法律才能外，沙格菲勒斯律師樓成功的關鍵在於專業律師團隊的一致性、堅持不懈、勤奮和對每個案件細節的關注。律師樓在法庭上獲得了超過25年的成功，竭盡全力為每個客戶爭取其最大權利。其優異的意外傷害賠償成果可謂是全美第一(No.1)。沙格菲勒斯律師樓將將為客戶、朋友和家人提供專業建議和指導。

沙格菲勒斯律師樓聘有華人助理。沙格菲勒斯律師樓提醒事主，在所有的案件成功之前，也就是官司的訴訟過程當中，僑胞除了對案件要有自信心外，也應該要確實的與律師充分合作，嚴格遵守律師交代的事項。這也就是正確的選擇律師，確實是案件勝訴的關鍵！

沙格菲勒斯律師樓專業車禍意外、建築傷害、誤診誤醫、摩托或自行車事故、電梯事故意外、滑倒跌摔傷、飛機墜落意外及其他任何傷害。沙格菲勒斯律師樓將爭取您100%權益，不獲賠償不收任何費用。不論在任何時間、任何地點，只要僑胞有需要，沙格菲勒斯律師樓專業團隊律師都隨側在旁。

沙格菲勒斯律師樓24小時熱線：718-225-3333；網址：https://www.saccofillas.com。Astoria辦公室地址：31-19 Newtown Ave., 7th Fl. Astoria, NY 11102；貝賽辦公室地址：42-40 Belle Blvd., Suite# 300, Bayside, NY 11361。

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