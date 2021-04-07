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國寶孫家捐款波士頓學院法學院設立基金 獎勵華裔子弟攻讀法學學位 為亞裔伸張民權對抗仇視

紐約訊

針對近日仇恨亞裔罪案持續發酵，愈演愈烈，在曼哈頓華埠經營國寶銀行37年的董事長孫啟誠指出，該家族早於2020年年底向波士頓學院法學院(BCL)捐款成立基金，以其收入設立法學院獎學金，獎勵華裔學子研究消弭仇視亞裔、伸張亞裔民權、以及促進公平執法等課題，藉以抗衡非理性的反亞裔反華勢力，為亞裔及華裔發聲並爭取合理待遇。

孫董事長解釋，他的兩個女兒孫儀芬(Vera Sung)和孫儀琳(Chanterelle Sung)都自波士頓法學院畢業，因此孫家順理成章地選擇在該校設立家族基金，並交由天主教教會管理。他希望華裔家長鼓勵子女攻讀法學學位，以改正社會仇視亞裔的歪風，從而提高華裔地位，彰顯華裔民權。該項基金資助的學術研究主題包括：1. 消除對少數族裔的明示和暗示之歧視，特別是對華裔及亞裔的歧視；2. 促進和支持公平執行刑事法，特別是對華裔及亞裔；3. 促進少數族裔的民權，特別是華裔和亞裔的民權。

孫董事長指出：「長久以來，不可否認地，亞裔遭受政府、私營企業、法律體系、以及教育機構中有形無形、有意無意的歧視。不幸的是，政治領導人不斷轟炸反華言論，這種形勢對我們不利。無論我們是否認同中國政策，對我們歧視的結果是一樣的。這樣的歧視也影響了來自亞洲其他國家的移民。隨著中美之間貿易、科技競爭的加劇，歧視華裔和亞裔的現象更加惡化。華裔或亞裔應該如何團結，共同抵禦反亞情緒？」

孫董事長說，美國是依法治國的民主國家，雖然各州法律有所出入，但仍受憲法限制。「作為少數族裔的我們，必需正當充分地行使賦予公民的基本權利與義務，才能贏得各個族裔的尊重與認可，也才有利於消弭其他族裔對亞裔的成見與敵意，從而化解矛盾與衝突於無形。亞裔應當好好運用的公民權利與義務包括：1. 註冊登記投票。無論黨派，只要踴躍投票，就可避免他人忽視我們。2. 參與公民事務。如果我們不參與公民事務，就會被他人壓制削弱力量。3. 團結華裔及其他亞裔來鞏固我們的權利。由於我們屬於少數族裔，只有團結才會有政治力量，受到為政者的看重。4. 分擔公民責任及捐助社會公益項目，來改善我們與社區的關係。」

國寶銀行是社區銀行，電話：212-285-4770，網址：AbacusBank.com，總行與分行地址：6 Bowery, NYC、116 Nassau Street, NYC、4824 8th Avenue, Brooklyn、以及36-30 Main Street, Flushing。

亞裔 華裔 歧視

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