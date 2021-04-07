朱&施聯合律師樓提醒公民慘遭騙婚可申請取消對方綠卡

在美國，獲取綠卡 的方式有很多種，如親屬移民、 政治庇護、投資移民等，而通過與美國公民 結婚獲取綠卡，一直以來，是獲得美國綠卡的最快途徑。配偶拿到臨時綠卡兩年後就可以申請轉成正式綠卡。如果婚姻已有兩年以上歷史則可以直接申請正式綠卡。對於在美國保持有合法身分的配偶來說，這是獲得綠卡的一條捷徑。不僅公民配偶容易獲得綠卡，與前夫或前妻生下的21歲以下的孩子也能同時移民美國。為此，有人甚至不惜花錢假結婚拿綠卡，也就是所謂的「綠卡婚姻」。

根據紐約州的法律規定，凡是在紐約州離婚的，必須由一方向另一方提前訴訟。當然，如果在婚姻締結期間，一方離家出走，婚姻並不會自動解除，必須進行單方離婚申請才會起效。在這種情況下，受害公民須盡快辦理單方面離婚，也叫「登報離婚」。登報離婚的意思就是所謂的登報紙進行離婚，主要適用於因為乙方提出離婚案件後無法找到配偶，因此無法給配偶遞交訴狀。然後，經法庭允許，乙方可以登報送件，並依據正常法律程式處理離婚案。

一般來講，有兩類結婚綠卡的申請被重點抽查的幾率比較高。第一是申請人通過與公民結婚來到美國，入籍成為公民後離婚，回到中國與有孩子的人結婚，再申請對方（受益人）移民美國。第二為申請人通過商務考察簽證（B-1）、探親旅遊簽證（B-2）來美，與留在的大陸配偶申請離婚，然後與美國公民結婚。他們拿到公民身分後再離婚，然後回到中國申請假離婚的真配偶。因為這兩類申請的共同點在於，婚姻（或家庭生活）的穩定性和長期性不足以證明婚姻關係存續的真實和善意性。此外，超過一次以上的離婚時間，均是與申請綠卡和獲得綠卡的時間符合，這就更為證明婚姻關係的真實性蒙上了一層陰影。任何婚姻綠卡欺詐一旦被證實後，申請者都將會被遞解出境，甚至將有牢獄之災。不過，如何證明婚姻綠卡的真實性卻成為移民官「頭疼」的問題。還有更糟糕的，美國移民局 甚至會以刑事案的法律來處理，一些嚴重的懲罰有服刑五年和高於25萬元的罰款。簡而言之，騙婚綠卡非常容易被抓，而且懲罰很嚴重。

資深猶太律師友情提醒在美的廣大民眾，為了能夠合法生活在美國並獲得好的福利等，請務必勿要通過非法行為或欺詐行為去獲取合法身分證件，也勿要去欺騙願意為你申請合法身分並完全信任你的美國公民。婚姻綠卡（騙婚綠卡）並不是申請合法身分的唯一一種辦法，還有很多各種類型的留美合法身分的申請。只要你是合法入境美國的，就一定會有適合你的途徑去申請綠卡或其他簽證等辦法。最後，如有擁有美國公民身分的廣大民眾遇到此類相關的問題，應立馬聯繫相關專業律師去處理此事，勿要耽擱了不必要的時間或等待。

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