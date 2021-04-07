牙醫趙韻莉提供全套「隱適美」服務

牙醫趙韻莉提供全套「隱適美」優質服務，免費贈送患者首套定型牙箍。

十七年經驗的美齒專家牙醫趙韻莉說，不少人苦於牙齒參差，笑容不夠燦爛，事業與社交發展受限。她建議，他們可以考慮接受改觀笑容療法。她現與兩家數位掃描公司合作，提供免金屬牙套「隱適美」（Invisalign）全面優質服務，並免費贈送患者首套定型牙箍。該診所受部分保險 ，所有治療均有彈性付費方案。趙醫師通曉英語，收受大部分信用卡、Care Credit，並可代填保險申報單。敬請預約。

趙醫師表示，改觀笑容療法在以下幾個方面改善牙齒：一、染色污漬；二、裂縫與空隙；三、缺漏恆齒；四、遭碎裂、磨蝕或打斷；五、太長或過短；六、畸型。她介紹，目前有以下三種最常見的改觀笑容療法，可望達到滿意效果。

一、隱型正齒：「隱適美」是隱型正齒器的領先品牌，這套微笑組合包括：1、全套「隱適美」治療；2、免費微笑改觀設計及微笑模擬；3、治療前後洗牙；4、治療期間免費看診；5、免費提供過渡期間的矯正器。二、複合黏固：以合成物黏合，意即使用牙齒顏色的複合樹脂覆蓋牙齒，並用固化光使樹脂硬化凝固於齒上。除非需要補牙，否則通常無需麻醉即可完成黏合。三、美白瓷片：牙齒如有一顆或多顆嚴重變色、碎裂或磨損，或出現不尋常型狀或尺寸，就可考慮用美白瓷片。瓷片當中又以超薄表面飾板(Lumineers)最為常見，半透明，厚度約與隱型眼鏡相當，像牙齒表面那樣會反射或吸收光線，效果也比他種瓷面更加自然。

2004年，趙醫師也和父親趙汝烇(Naitan Chu)牙醫一樣，自同一所紐約大學 牙醫學系畢業，並逐步接掌父親長達半世紀的私人牙醫診所業務。至2009年，趙韻莉牙醫的技術已相當純熟老練，開始全面接掌趙氏診所業務。她除了專精上述的微笑改觀設計與轉型、免金屬牙套和牙橋、複合黏固外加美白瓷片之外，並善長數位口腔內影像、植牙、根管治療以及GLO Science Pro美白牙齒，同時設有預防牙科，包括口腔癌篩檢、洗牙與指導客製化口腔清潔、數碼X光。

華埠 診所地址：Chatham Towers, 170 Park Row, NY, NY 10038；電話： 212-349-0760。康州： Willows Medical Center, 127 Kings Highway North, Westport, CT 06880；電話： 203-984-2281。網址：wynattechudds.com。電郵：[email protected]。