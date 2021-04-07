帝皇御宴酒樓日前在法拉盛開業

法拉盛 「帝皇御宴酒樓」日前舉行盛大開業剪綵典禮，高朋滿座、喜氣盈門。政界、僑界、商界以及社會賢達二百多人一起參加剪綵儀式。飲食集團董事長鄭熙、帝皇軒飲食集團總裁林嚴春和帝皇軒飲食集團行政總廚張見勝三人率公司董事局成員主持，國會議員孟昭文、紐約市 議員顧雅明、109警察局局長、孟昭文辦公室主任李熙慶、法拉盛（二十選區）市議員候選人黃敏儀、艾姆赫特使（二十五選區）市議員候選人陳熠等政要到場祝賀。

經理王寅（王瑞銀）致詞說，法拉盛街頭雖然已逐漸回到從前的繁榮景象，但餐飲業還是步履維艱。「帝皇御宴酒樓」敢於逆勢而上，靠的是「敢拼會贏」的福建精神，靠的是精英團隊的智慧和能力，靠的是「土八路」海鮮批發公司的鼎力支持。「土八路」海鮮批發公司優先供應本酒樓四時生猛海鮮，不僅品種齊全，而且具有全球最優惠的價格優勢，使帝皇御宴酒樓具有良好的競爭能力。

帝皇御宴酒樓所推出的粵菜，取百家之長、創自有特色，具有傳統的菜式風格和現代的科學營養成分，傳承了孔子所倡導的「食不厭精、膾不厭細」的華廈飲食風格。飲食是一種文化，一種民俗，一種情調。酒樓將弘揚中華傳統文化，堅守商業誠信，提倡「三個第一」，即質量第一、服務第一、衛生第一，打造一流的飲食商業品牌，在滿足顧客美食 享用的同時，造就溫馨舒適的氛圍，讓食客開心而來、滿意而歸。

帝皇御宴酒樓由香港科班出身的名廚主理，烹製的菜式精緻，花樣繁多，口感細膩，色香味俱全，盤錦擺設精美絕倫、高檔典雅。本酒樓大魚缸的活水海鮮、琳瑯滿目，尤其是產自深海的帝皇大蟹，不僅生猛鮮活、體碩肉肥，而且直接由產地採購，價格適宜。中午推出的廣東港式茶點，純正口味、異域風情，全新感受、回味悠長，當僑胞在享用美食的同時，定格在溫馨的時光。

全新裝修的帝皇御宴酒樓，不僅具有現代高尚的精緻設計風格，而且還有古色古香的傳統建築風情，顯得新穎別致、優雅酣暢，氛圍溫馨、服務一流，帶給僑胞賓至如歸的感覺。帝皇御宴酒樓是喜慶宴會、生日派對、同學聚會、宴請朋友和家庭聚餐的好來處。食府紐約，首選御宴。訂位電話：7187990311 ；經理電話：7186631888。