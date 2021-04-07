仁德醫生集團已施打疫苗逾2萬劑

仁德醫生集團內科鄭漢彬醫生提醒民眾盡快接種新冠疫苗。

為方便華裔民眾在社區內接種新冠疫苗 ，仁德醫生集團在紐約市 多個華人 聚居社區的診所設置了近20個接種點。在過去的兩個多月中，這些診所已經為民眾施打第一劑和第二劑疫苗共計超過2萬針，使仁德醫生集團成為紐約市接種點最多、接種疫苗數量最多的社區醫療機構之一。

仁德醫生集團作為紐約市首批開展新冠疫苗接種的社區醫療機構之一，自1月4日起在其屬下的16個診所開始了莫德納疫苗的接種。診所分布在曼哈頓華埠、皇后區法拉盛，及布魯克林多個華人社區。截至3月22日，仁德醫生集團共收到1萬5500針第一劑疫苗，已經施打1萬4716針；收到1萬400第二劑疫苗，已經施打6093針；第一劑和第二劑疫苗接種總量達到2萬809針。

該集團董事會成員、內科醫生鄭漢彬指出，目前仁德醫生集團將繼續優先接種已在等候名單並符合紐約州1A資格的醫護人員，以及65周歲及以上的長者。同時，隨著疫苗供應的增加，該醫生集團也開始接受對50歲及以上的民眾，特別是患有基礎病的民眾的接種預約。

鄭漢彬醫生表示，民眾在接種疫苗約一周後會產生抗體，保護期在9個月到一年左右。接種疫苗後，民眾如果與確診者接觸並受感染，一般病情症狀較輕，但仍有能力傳播病毒。因此，疫苗接種者在公眾場合仍然應該戴口罩，並做好防護。鄭漢彬醫生同時建議，已經感染過新冠的痊癒者如果有資格接種疫苗，也應該去接種。但如果病人接受過血漿或單克隆抗體治療，則最好在痊癒90天後再去接種疫苗。

仁德醫生集團新冠疫苗接種點：

https://www.rendrcare.com/covid-19-vaccine/?lang=zh-hant

紐約市新冠疫苗接種點：

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page。