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2022年款的KIA Stinger將全面升級

紐約訊
2022年款的KIA Stinger 不斷在風格、性能和工程技術方面有所突破。
2022年款的KIA Stinger 不斷在風格、性能和工程技術方面有所突破。

2022年款的KIA Stinger將於今年春天上市，並提供GT-Line、GT1和GT2等級，以及稍後發布的Scorpion特別版車型。2022年款的Stinger將保持Kia領銜運動轎車的地位，並繼續在風格、性能和工程技術方面不斷突破。該車型加入了新的外觀設計細節，具有更高級的視覺觀感，更強大的標配發動機，搭載更多技術先進的駕駛員輔助系統，帶來無與倫比的駕駛體驗。

2022年款的Stinger外型設計透著運動的激情和完美的比例感，細微樣式的改進強調出Stinger的品質和性能。同時，全新Kia動感標誌還將出現在Stinger引擎蓋和輪轂的中心。其它外觀變化包括：標配LED車燈具有新的日行燈（DRL）或可選的「Stinger標誌性」LED DRL和大燈，標配的LED車尾燈帶有橫跨整個後行李廂蓋的獨特裝飾燈，十分醒目； GT款全部採用LED燈，包括LED轉向燈、新型18吋和19吋車輪，帶有簡約而富有科技感的幾何圖形設計，更強勁的排氣管設計可增強視覺吸引力。Stinger在內飾上增強了以駕駛員為中心的環繞體驗，黑色光澤和鍍鉻細節儀表板上的增強了觀感，GT車門內側上的前衛縫線圖案帶來醒目的視覺效果，環境LED照明具有豐富的色彩選擇。Scorpion特別版將於今年春末推出，帶有一系列獨特亮點，讓Stinger更具吸引力。

在Stinger可選車型中，2022 Stinger GT-Line可能很快會被視為最具魅力的車型。2.5升渦輪增壓4缸發動機，8速自動變速器，帶有換檔撥片、300匹馬力和311磅尺。GT雙渦輪增壓V6發動機繼續帶來高強動力，368匹馬力和376磅尺扭矩，0-60 mph加速時間為4.7秒。與此同時，Stinger提供最新的信息娛樂功能和科技：標配的10.25英寸觸摸顯示屏，帶有Android Auto和Apple CarPlay、藍牙、無線連接和分屏功能。

可選用的「環視監視器」還可通過車身上四個攝像頭提供360度的車周環視圖像Stinger的高科技在這次改款無不驚喜一一呈現，包括有轉彎前避撞輔助功能、安全下車警告、盲點防撞輔助、後方交叉避撞輔助、導航的智能巡航控制、車道跟隨輔助、高速路駕駛輔助系統出色的Harman / Kardon8高級音頻系統將繼續作為可用選項。而UVO link遠程信息處理則提供了一系列先進的聯網功能，如互聯路徑、互聯天氣、增強的UVO語音輔助功能、互聯用戶資料，允許客戶添加額外的駕駛員資料到車輛中。駕駛員可以使用自己的UVO帳戶登錄車輛，並使用Kia Access App訪問遠程功能。

其他的功能包括：UVO和智能揚聲器集成系統；高級提醒發動機怠速通知和自動關閉發動機功能；後乘人員警報功能；內置911緊急電話和路邊援助；Find My Car功能以及可選用的車周環視監控可以通過Kia Access UVO手機軟件，向客戶發送車輛周圍視圖，幫助找到車輛；最後1英里導航功能，可在停車後，從距離目的地0.1至1.2哩的位置，提供步行路線導航；日曆綜合可根據用戶的雲端日曆，在觸摸屏上顯示。代客泊車模式可鎖定Stinger的觸摸屏。欲了解更多的2022年Stinger，請瀏覽www.kiamedia.com。

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