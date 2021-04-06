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紐約大政素食春季買一送一大優惠

紐約訊
大政素食產品可以讓僑胞作出色、香、味俱全的素食好料理。
大政素食產品可以讓僑胞作出色、香、味俱全的素食好料理。

由華人經營的大政素食，分公司各居美西與美東，其紐約分公司推出最新優惠活動，即日起買一送一大促銷。商品包括烤乳豬、小火腿、素燒肉、鮑魚；天恩產品中的麥克雞塊、素牛排、雞排、漢堡、黑椒熱狗、墨西哥熱狗、香酥魚柳等一律買一送一，目前該公司產品可接受簡訊訂貨。

為了能讓在國內外僑胞品嚐到台灣精緻素食的美味，大政素食積極推動素食新食材，更重視產品的品質及食品的安全，在2007年通過ISO22000、2005和HACCP等相關認證，讓消費者在選擇素食產品時更能安心購買。該公司的產品特色為量大、品項多、價格低廉。例如，近日促銷產品，都是用豆製品在台灣嚴密製造，經過冷凍後來美，保鮮、貨真價實，並且批發價格後再打折。

對於許多長年食用素食的讀者而言，大政素食一直是素食者的好選擇。尤其該公司推出半成品料理包，要食用前可以進行解凍，加熱後可以立即食用，料理包內所有調味與食材都已備妥，給素食者在料理者時極大的方便，省下了許多時間。靠著紮實的材料和合理的價格，大政素食多次受台灣外貿單位參加紐約的台灣食品展。

大政素食年來的商業信譽，也獲代理銷售台灣粉絲的龍頭「龍口粉絲產品」。適逢開春，除以上產品採買一送一之外，其他所有產品還有特別優惠，是喜愛素食讀者搶購的好機會。用大政產品做出好味道的素食菜色，健康又好吃。

詳情和產品圖片可上該公司官網：www.myvegestar.com 查詢。紐約分公司地址：27 E. Mall, Plainview, NY 11803；電話：718-360-8688；簡訊訂貨：646-568-7777。周一至周五營業。

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