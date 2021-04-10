韓裔洪在光博士提供營養針 生活壓力大 IV營養針補充養分

洪醫師是合格的美容與內科專科醫師，多元化醫療服務。

洪在光(Jaek Hong, M.D.)全科醫美診所，皇后雷射抽脂中心(The Queen's Medispa & Laser LipoSculpture Center)位於法拉盛 友聯街夾羅斯福大道。洪醫師診所不僅提供一般全科醫療，且提供植毛髮、全內科、移民 體檢服務。洪醫師具有美國 內科醫師文憑執照，在注射營養針方面有資格為病患者進行注射醫療服務。

如今生活壓力大，尤其是移民人士，每個人為了個人生活及家庭奔波勞累，導致營養失調，最後接連病症纏身。洪醫師表示，有些曾做過手術、開過刀、罹患重病的患者，會因為各身理原因產生反胃，甚至沒有胃口，無法正常進食等造成營養不足。除了能夠提供患者靜脈營養之外，還有白蛋白、靜脈營養裡頭通常包含的醣類、蛋白質和脂質等成分，也能依病人需求加入維生素、礦物質等。

洪醫師指，營養針(營養點滴) 一般來說適用於長期重病、無法正常藉由飲食來獲取養分的病患，長期有壓力、工作勞累者，營養針也可適用。營養針大致可分為白蛋白和靜脈營養兩種；不論是哪一種，務必要經過醫師的評估才可。該診所提供的多種營養點滴包括：電解質(ELECTROLYTE)、維他命(VITAMINS)，蛋白質(PROTEIN)，這些都是健康人體日常所需要的基本營養成分。洪醫師提供的營養針醫療(IV NUTRITIONAL THERAPY)，能夠幫助人體提供足夠和需要的養分。

洪醫師診所皇后雷射抽脂中心服務方面多元，在雷射美容方面包括除疤、除斑、除皺、美白、去粉刺、縮小毛孔、改善痘疤、除毛、除痣、除肉芽、除刺青紋眉眼線、柔膚消除血管瘤、改善臉部泛紅等。

洪在光醫師醫美診所地址：39-15 Union Street, Flushing, NY 11354(法拉盛友聯街夾羅斯福大道)，電話：718-886-6300，有會說普通話的華語人員，歡迎前往該中心洽詢。