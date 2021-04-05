格力豪華KINGHOME冷暖空調可獲50%以上補貼

格力豪華KINGHOME冷暖空調，可獲50%以上補貼。

格力KINGHOME（晶弘）具有高節能及環保功能，被列為最高級別的冷暖空調之一。格力空調公司聚集了世界頂尖的科技研發人才：所生產製造的冷暖空調風力大、高效、平均節省能源45%以上。KINGHOME在格力空調原有的基礎上更新和改進，達到更完善的品質和效率，被列入美國 能源局高節能環保的名單。為了加快環境保護，針對紐約市 的密集度，能源局和ConEdison在目前加大力度，加快腳步，加大補貼數額來鼓勵大家安裝高節能的冷暖空調，通過使用冷暖空調來取代油和天然氣的攝取。冬天可取暖，夏天供冷氣，既安全又乾淨，利於環保。這樣的舉措和政策，可以讓用戶在舒適的同時，也能獲得巨額的能源補貼。

格力電器以嶄新的性能、品質和售後服務，將KINGHOME作為最新的高端品牌帶入美國空調的主流市場，受到廣大群眾的好評和認可，在造型、顏色、智慧WI-FI功能上提供廣泛的產品選擇。其中的ULTRA HEAT超低溫 制暖技術，在零下31華氏度的低溫環境下保證機組仍可正常運行，是北美空調市場上唯一獲得權威標準認證公司UL認證的技術。品質的把關是格力的宗旨，不同於其他品牌，格力全權負責每一個零件的製造，從細節到完成，一氣呵成。

作為紐約州能源局的指定授權經銷商，北美格力商用空調紐約總代理（GREE COMMERCIAL WHOLESALE），在能源補貼項目推出的第一時間，為了保證自己的客戶得到應有的利益，公司第一時間開始免費為自己的客戶申請專案補貼，做到始終以客戶利益為中心，誠信經營的商業理念。在節能補貼推廣中，已有很多住家客戶得到了ConEdison的能源補貼，口碑相傳。整體操作和申請透明、清晰、簡單、高效。

北美格力商用空調紐約總代理有專業技術團隊會根據每個客戶的實際情況，安排專業技術人員，免費到現場為客戶講解相關技術問題，並提供優秀、經濟實惠的方案。

如果您有任何關於空調安裝和參加能源局清潔能源補貼項目的問題，歡迎您隨時諮詢。

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