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方熙鐘牙醫解說「覆蓋義齒」的好處

紐約訊
專精全口重建、植牙手術失敗再治療的方熙鐘牙醫博士，全方位服務各種牙疾診療。
專精全口重建、植牙手術失敗再治療的方熙鐘牙醫博士，全方位服務各種牙疾診療。

方熙鐘牙科醫學博士專精全口重建，植牙手術失敗再治療。鑑於各界民眾對「覆蓋義齒」的好處沒能了解而不知如何選擇，方醫師特別說明覆蓋義齒是一種新型口腔修復方式，適合一顆、多顆到全部牙齒缺失的人，超強穩固，對無牙頜患者最為適用。方醫師歡迎預約洽詢所有牙科相關問題。

方醫師解釋說，「覆蓋義齒」指專為數顆以上到整口牙都掉光的植牙技術，一般而言適用於原本單失一顆牙，因為長期不補造成其他齒的歪曲分歧，或是患有未及早治療牙周病或蛀牙，或是因意外事故而造成大排牙齒脫落或斷裂。以目前來說，若要修補以上原因而缺牙者，裝置義齒是幫助患者重拾美觀和飲食功能的最佳選擇。而對於失去二顆以上至完全無牙頜患者，只有「覆蓋義齒」才能幫助病患重拾生活質量。

「覆蓋義齒」有以下一些功效：

1)促進更好的消化：傳統式的活動假牙，因為無法固定，常易脫掉，無法細咬較硬較粘的食物，而造成飲食不便，進而造成消化不良。假牙且易脫落，亦有意外吞嚥卡喉的危險。若植入「覆蓋義齒」則能讓病患更徹底地咀嚼食物，幫助胃更有效地分解食物，攝取更多的營養，維持健康。

2)能防止和減緩下巴骨萎縮：因為無齒患者因進食時過度刺激下巴骨，而造成的骨磨損傷或因失齒而產生的下巴骨自然萎縮。

3) 有助於保持面部結構和美觀：當下頜骨萎縮後，會縮小鼻子和下巴之間的距離，讓臉看起來下沉垮老化，無歡顏，影響美觀。

4) 能減少說話或咀嚼時移位的尷尬，因為咀嚼和說話時，使下頜骨使力，在說話或咀嚼時移位。

5)比下頜骨義齒更舒適，也比只用膠粘劑的假牙更安全。

他說，無論是一顆到多顆植牙(覆蓋義齒)，都需要花不少的時間和精力，所以養成良好的口腔衛生保健，能避免失牙後的植牙。而選擇植牙，千萬要甚選醫生，因為如果植牙失敗，雖可修復，但若無及時修補或是有其他因素，亦無法完全保證能再次修復。

已植牙者若能好好維護可持續一生，但是一定要做到以下兩條：1)戒菸：菸是引發植牙相關併發症的最大風險之一)；2)定期回診：通常在三至六個月一次，請做牙齒和牙齦檢查和專業清洗，因為粘膜炎和種植體周圍炎通常不會引起疼痛，使患者不會感覺到這些疾病的發展，只有專業的牙醫才能即早發現這些疾患。

方熙鐘醫學博士（Dr. Joseph H. Bang   DDS）是哥倫比亞大學口腔修復科博士， Prosthodontist D.D.S., M.S.和紐約大學Ashman implant/Department Clinical Professor 臨床教授。他專精微創植牙、鼻竇手術、補骨、牙冠牙橋、根管治療、牙周病等，尤其是精通治療全口重建，植牙手術失敗再治療的病患。方醫師醫術精湛，並且專業熱誠，負責認真，故廣受病患愛戴。

方熙鐘牙科醫學博士植牙中心E-PLANT DENTAL GROUP地址：4155 Bowne St. Flushing, NY 11355 (Bowne St和三福大道交差口)；預約電話：(718)762-2828。診所有停車位。

紐約大學 併發症 哥倫比亞大學

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