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元初蛋黃酥系列紐約各大超市均有售賣

紐約訊
蓮蓉蛋黃酥。
蓮蓉蛋黃酥。

元初蛋黃酥，皮、餡共四層食材，層次分明，鹹甜交織，酥、綿、糯、沙，讓人難以忘懷，滿滿古早味的記憶！這麼美味的蛋黃酥，不管是作為早餐充飢，還是作為茶歇小點，都再合適不過了。這樣兼具了美貌與內涵的小點，更是送禮手信的不二之選！元初蛋黃酥現紐約各大超市均有售賣，歡迎前往選購！

蓮蓉餡僅選用湖南湘蓮為原料製作，不摻雜其它豆類產品，保證了蓮蓉的口感綿密細膩；豆沙蛋黃酥的豆沙餡選用大紅袍紅豆為原料製作，豆香味濃，口感細膩無渣，香甜不膩；榴蓮味蛋黃酥的榴蓮味餡加入新鮮榴蓮果肉製作，特殊香氣讓人欲罷不能，餘味悠長；抹茶味蛋黃酥的抹茶味餡加入精細研磨的抹茶粉，清新不甜膩，口感清甜，入口齒頰留香。

傳承一份精美小點，不只是簡單複製古老工藝，還須在堅持傳統中，有所創新。在注重顏值的時代，蛋黃酥也要內外兼修！元初蛋黃酥改良鹹蛋黃的投入方式，將醃制入味的新鮮鹹蛋黃先行打散後再重塑，沁出的鹹香油脂被充分散佈在每個角落裡，這樣的蛋黃不僅溢發香氣，且口感更顯細膩和無雜質感。蛋黃入口濃鬱脂香，蜜潤不乾，綿密柔和。

我們選用新西蘭進口的黃油，將它揉進酥皮面團中，讓香氣更加誘人，烤製後表皮色澤金黃，酥軟而不乾裂，點綴上粒粒芝麻，彷若一塊上好的琥珀，實在可愛誘人！我們又創新性地在蛋黃之外裹一層Q彈日式雪媚娘，雪媚娘軟糯雪白，依偎著金黃色澤的鹹蛋黃，顏色形成鮮明的視覺衝擊力，更是活色生香。

美東總代理：森美進口公司；地址：100 Summit Place, Jersey City, NJ 07305；電話：1-800-888-8228；郵箱：[email protected]

元初蛋黃酥。
元初蛋黃酥。

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