我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

「恒福陵園」「安寧福園」春祭日舉行公展暨思親懷念音樂會

紐約訊
恒福陵園/安寧福園亞裔服務部4月11日(周日)在新州拉菲逸郡「恒福陵園」、東漢諾威「安寧福園」舉行春祭公展日暨思親懷念音樂會活動，歡迎廣大社區民眾預約登記蒞臨參觀。
恒福陵園/安寧福園亞裔服務部4月11日(周日)在新州拉菲逸郡「恒福陵園」、東漢諾威「安寧福園」舉行春祭公展日暨思親懷念音樂會活動，歡迎廣大社區民眾預約登記蒞臨參觀。

恒福陵園，安寧福園亞裔服務部將於4月11日(周日)在新澤西州拉菲逸郡「恒福陵園」、東漢諾威「安寧福園」舉行春祭公展日暨思親懷念音樂會活動。歡迎廣大社區民眾蒞臨參觀，提供免費車輛往返接送，敬請提前預約登記，查詢電話：(917)688-3000。即日起凡參觀恆福陵園、安寧福園或轉發本次春祭公展日暨思親懷念音樂會的活動傳單或此版新聞稿，可獲抽獎券一張，有機會中現金大紅包。

清明節將至，此乃中華傳統的重大春祭節日，掃墓祭祀、緬懷祖先，是中華民族自古以來的優良傳統，不僅有利弘揚孝道親情、喚醒家族的共同記憶，並促進家族成員乃至民族的凝聚力和認同感。恒福陵園和安寧福園將於4月11日周日舉行墓園公開參展日暨傳統的春祭活動，讓客人在墓園現場可以了解中華民族傳統的祭祖文化——春祭。

春祭活動當日將有超過十名持牌經紀華人團隊在現場實地一對一地協助，陪同參觀墓園、挑選福地。在恒福陵園現場，更有一班年輕歌者以歌聲追悼先賢，緬懷由於過去的不幸，最後一程走得比較冷清的先逝者。非常歡迎廣大民眾前往恆福陵園，安寧福園參加2021年度春祭公展日暨思親懷念音樂會，了解不一樣的墓園文化，挑選適合自己心意的風水寶地。當天上午11時在YouTube搜索「高登媒體製作」頻道即可收看春祭活動、音樂會，體驗中華傳統祭祖文化，更可以參加直播互動有獎問答遊戲。

由全美洲第二大上市墓園集團開發管理的恒福陵園，距離曼哈頓華埠約60分鐘車程，海拔超過100層樓高，青山環抱、風水壽地，今年初春的墓園更加美觀，逾6萬多個不同方位尺寸的福地提供挑選。恒福陵園努力打造成為美東地區甚至全美華人福地的首選，罕見階梯式福位，深具亞裔傳統特色，允豎立墓碑、地勢高聳祥瑞，擁有不同的朝向與方位，也是極少數在墓園入口處擁有中文名字的墓園，實現中華傳統的「落葉歸根，福蔭後代」的夙願。

華人的傳統是「入土為安」，即使百年歸老無法返鄉下葬，也可在「異鄉」有一處長眠福地，裨佑子孫。預先做好生前規畫購置心儀福地，不僅可以瀟灑地依照自己的心意及預算做好安排，在輕鬆自在的氛圍裡完成，更可以避免突來的不測為家人帶來沉重的經濟和心理負擔。未雨綢繆預先購置心儀福地，可讓長者安心外，更可以減輕子女及晚輩的負擔。

恒福陵園管理完善，擁有近50年專業管理經驗，超過6000萬美金的維護管理基金，確保福地可以得到高質量的永久維護和管理。為更好地服務華人家庭，專門成立了亞裔服務部，專業持證服務團隊，每周七天配合客人出發墓園參觀，現場挑選福地。

墓園尊重不同的文化習俗與信仰，專業持證服務團隊熟悉亞裔文化，擁有通曉各地不同方言的專業團隊提供福地銷售、墓園維護管理等服務，竭誠拓展成為僑胞未來安息樂土的亞裔新社區，且春秋二祭提供車輛接送往返墓園與華埠兩地，方便親友後輩拜祭慰籍先人在天之靈。

恒福陵園亞裔服務部積極推廣「我們無法選擇在哪裡出生，但可以選擇在哪裡安息」的理念，倡導拋棄忌諱，未雨綢繆提早安排，為自己及至親選擇合適的安息福地，不僅可免除日後的煩惱、節省費用，還能與親朋好友有機會再做鄰居，也方便後人拜祭。

恒福陵園亞裔服務部諮詢處分設在曼哈頓華埠包厘街39號1樓(孔子大廈)、華埠包厘街3號(亞太互助會)、布碌崙Fort Hamilton公園大道6203號(N車地鐵站旁，62夾63街、近10大道)。活動當日現場提供健康衛生午餐、大吉大利紅包及精美禮品。春祭日活動YouTube直播時間：4月11日12:00pm-3:00PM。請掃二維碼觀看直播：AM1480電台直播時間：12:00pm-3:00pm。或親臨墓園現場參加活動預約諮詢詳情服務熱線：(917)688-3000。

恒福陵園/安寧福園亞裔服務部4月11日(周日)在新州拉菲逸郡「恒福陵園」、東漢諾...
恒福陵園/安寧福園亞裔服務部4月11日(周日)在新州拉菲逸郡「恒福陵園」、東漢諾威「安寧福園」舉行春祭公展日暨思親懷念音樂會活動，歡迎廣大社區民眾預約登記蒞臨參觀。
恒福陵園/安寧福園亞裔服務部4月11日(周日)在新州拉菲逸郡「恒福陵園」、東漢諾...
恒福陵園/安寧福園亞裔服務部4月11日(周日)在新州拉菲逸郡「恒福陵園」、東漢諾威「安寧福園」舉行春祭公展日暨思親懷念音樂會活動，歡迎廣大社區民眾預約登記蒞臨參觀。

亞裔 華埠 華人

上一則

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

下一則

兩社團慷慨解囊 助鄭勇、劉用發

延伸閱讀

張國榮逝世18周年 唐鶴德深夜po照：想你了

張國榮逝世18周年 唐鶴德深夜po照：想你了
「想你 張國榮」音樂會 4月1日全球免費線上播放

「想你 張國榮」音樂會 4月1日全球免費線上播放
芝加哥放寬戶外用餐、婚禮、音樂會人數限制

芝加哥放寬戶外用餐、婚禮、音樂會人數限制
義百年墓園坍塌 200具棺木墜海…家屬：親人又死一次

義百年墓園坍塌 200具棺木墜海…家屬：親人又死一次
新澤西交響樂團 雲端繽紛賀新年

新澤西交響樂團 雲端繽紛賀新年

熱門新聞

3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃