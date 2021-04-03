「恒福陵園」「安寧福園」春祭日舉行公展暨思親懷念音樂會

恒福陵園/安寧福園亞裔服務部4月11日(周日)在新州拉菲逸郡「恒福陵園」、東漢諾威「安寧福園」舉行春祭公展日暨思親懷念音樂會活動，歡迎廣大社區民眾預約登記蒞臨參觀。

恒福陵園，安寧福園亞裔 服務部將於4月11日(周日)在新澤西州拉菲逸郡「恒福陵園」、東漢諾威「安寧福園」舉行春祭公展日暨思親懷念音樂會活動。歡迎廣大社區民眾蒞臨參觀，提供免費車輛往返接送，敬請提前預約登記，查詢電話：(917)688-3000。即日起凡參觀恆福陵園、安寧福園或轉發本次春祭公展日暨思親懷念音樂會的活動傳單或此版新聞稿，可獲抽獎券一張，有機會中現金大紅包。

清明節將至，此乃中華傳統的重大春祭節日，掃墓祭祀、緬懷祖先，是中華民族自古以來的優良傳統，不僅有利弘揚孝道親情、喚醒家族的共同記憶，並促進家族成員乃至民族的凝聚力和認同感。恒福陵園和安寧福園將於4月11日周日舉行墓園公開參展日暨傳統的春祭活動，讓客人在墓園現場可以了解中華民族傳統的祭祖文化——春祭。

春祭活動當日將有超過十名持牌經紀華人 團隊在現場實地一對一地協助，陪同參觀墓園、挑選福地。在恒福陵園現場，更有一班年輕歌者以歌聲追悼先賢，緬懷由於過去的不幸，最後一程走得比較冷清的先逝者。非常歡迎廣大民眾前往恆福陵園，安寧福園參加2021年度春祭公展日暨思親懷念音樂會，了解不一樣的墓園文化，挑選適合自己心意的風水寶地。當天上午11時在YouTube搜索「高登媒體製作」頻道即可收看春祭活動、音樂會，體驗中華傳統祭祖文化，更可以參加直播互動有獎問答遊戲。

由全美洲第二大上市墓園集團開發管理的恒福陵園，距離曼哈頓華埠 約60分鐘車程，海拔超過100層樓高，青山環抱、風水壽地，今年初春的墓園更加美觀，逾6萬多個不同方位尺寸的福地提供挑選。恒福陵園努力打造成為美東地區甚至全美華人福地的首選，罕見階梯式福位，深具亞裔傳統特色，允豎立墓碑、地勢高聳祥瑞，擁有不同的朝向與方位，也是極少數在墓園入口處擁有中文名字的墓園，實現中華傳統的「落葉歸根，福蔭後代」的夙願。

華人的傳統是「入土為安」，即使百年歸老無法返鄉下葬，也可在「異鄉」有一處長眠福地，裨佑子孫。預先做好生前規畫購置心儀福地，不僅可以瀟灑地依照自己的心意及預算做好安排，在輕鬆自在的氛圍裡完成，更可以避免突來的不測為家人帶來沉重的經濟和心理負擔。未雨綢繆預先購置心儀福地，可讓長者安心外，更可以減輕子女及晚輩的負擔。

恒福陵園管理完善，擁有近50年專業管理經驗，超過6000萬美金的維護管理基金，確保福地可以得到高質量的永久維護和管理。為更好地服務華人家庭，專門成立了亞裔服務部，專業持證服務團隊，每周七天配合客人出發墓園參觀，現場挑選福地。

墓園尊重不同的文化習俗與信仰，專業持證服務團隊熟悉亞裔文化，擁有通曉各地不同方言的專業團隊提供福地銷售、墓園維護管理等服務，竭誠拓展成為僑胞未來安息樂土的亞裔新社區，且春秋二祭提供車輛接送往返墓園與華埠兩地，方便親友後輩拜祭慰籍先人在天之靈。

恒福陵園亞裔服務部積極推廣「我們無法選擇在哪裡出生，但可以選擇在哪裡安息」的理念，倡導拋棄忌諱，未雨綢繆提早安排，為自己及至親選擇合適的安息福地，不僅可免除日後的煩惱、節省費用，還能與親朋好友有機會再做鄰居，也方便後人拜祭。

恒福陵園亞裔服務部諮詢處分設在曼哈頓華埠包厘街39號1樓(孔子大廈)、華埠包厘街3號(亞太互助會)、布碌崙Fort Hamilton公園大道6203號(N車地鐵站旁，62夾63街、近10大道)。活動當日現場提供健康衛生午餐、大吉大利紅包及精美禮品。春祭日活動YouTube直播時間：4月11日12:00pm-3:00PM。請掃二維碼觀看直播：AM1480電台直播時間：12:00pm-3:00pm。或親臨墓園現場參加活動預約諮詢詳情服務熱線：(917)688-3000。