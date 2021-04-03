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聽不清別人講話？東方聽力中心可查驗

紐約訊
東方聽力中心三位聽力學博士。左起郭志勇、郭晶及郭嫡雅。
東方聽力中心三位聽力學博士。左起郭志勇、郭晶及郭嫡雅。

聽覺是一種因人而異的主觀意識，很多人聽力退化不自知。人們可以根據生活中的一些事情，發現蛛絲馬跡。例如，電視音量開的很高或講話時經常需要對方重複，在家人的建議下做聽力測試才發覺。如果有類似的經歷，不妨前往東方聽力中心接受檢查測試，看看是否需要佩戴助聽器。

有些小孩突然學業退步，檢查後才發現是聽不見老師講課。小孩容易患有中耳炎，這也會造成聽力障礙，如果父母能夠早發現，早治療，恢復率也將大大提高，早期的中耳炎沒有太明顯的症狀，需要家長多加關心及留意孩子。

有人雖然經檢查後發現聽力低於標準，但卻不願配戴助聽器；也有人因為想聽得更加清楚而選擇配戴助聽器。新一代的助聽器一改過去助聽器大而笨重的缺點。它體積小，重量輕，外形更美觀，佩戴更舒適；同時可充電，無需每周更換電池。它還可自動調節，根據佩戴者所處環境，達到最佳使用效果。美國品牌的助聽器具有最新的人工智能技術，引入健康聽力概念，集成傳感器和人工智能，可通過用戶在不同環境的使用跟蹤身體活動，衡量認知建康，能夠監測並向家人手機發出跌倒警報及多種調節功能。

東方聽力中心服務華人社區多年。中心的三位聽力學博士，郭晶、郭志勇及郭嫡雅，經驗豐富，驗配新進精密助聽器，為您提供多種專業聽力、眩暈檢查。東方聽力中心接受大部分醫療保險，提供國粵台英語等多語種服務。

預約電話：347-393-3130。法拉盛診所地址：友聯街38-08號7樓7E室；電話：718-353-6150。華埠診所地址：格蘭街217號6樓；電話：646-422-7562。布碌崙診所地址：50街863號2樓M4室(8大道夾9大道)；電話：718-853-2347。

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