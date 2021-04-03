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心臟科醫生楊毅明：患新冠後心臟疾病多

紐約訊
仁德醫生集團心臟專科楊毅明醫生專治各種心臟血管疾病。
仁德醫生集團心臟專科楊毅明醫生專治各種心臟血管疾病。

新冠疫情在全球爆發一年後，愈來愈多的醫療業者認識到新冠病毒帶來的後遺症不容忽視。仁德醫生集團心臟專科楊毅明醫生表示，從在疫情期間的臨床經驗觀察所得，新冠重症患者發生靜脈血栓的比例高達30%至40%，而心肌炎、心肌梗塞等心血管疾病也在新冠後遺症之列。

仁德醫生集團心臟專科楊毅明醫生就職於北岸(Northwell)醫療系統雷諾丘(Lenox Hill)醫院，擔任華人心血管中心主任。在2020年3至5月紐約市新冠疫情最為嚴峻時期，雷諾丘醫院曾住滿新冠病人，楊毅明醫生也被抽調參與救治重症新冠患者。他指出，很多不幸去世的新冠病人大多有基礎病史，比例最高是患有心血管疾病的病人。

「心血管病人如果在病情沒有控制好的情況下得了新冠，對心血管會非常不好。」楊毅明說，冠心病人在得了新冠後，因為呼吸困難和缺氧，會加劇冠心病的發作。而患有心衰、房顫等疾病的病人，亦會因新冠病毒加重病情。

而對於原本沒有基礎病史的群體來說，新冠病毒也可能造成心血管方面的後遺症。楊毅明醫生表示，醫學界目前普遍懷疑，新冠病毒會在某種程度上造成血管內皮損傷。而血管內皮損傷是造成血栓、心肌梗塞、中風等心血管疾病的主要因素。楊毅明醫生表示，疫情期間的初步統計所得，新冠重症患者發生靜脈血栓的比例約在30%到40%，造成如此高的血栓發生率的疾病實屬罕見。此外，心肌炎也是新冠後遺症之一。臨床試驗顯示，大約有60%的新冠病人，在最敏感的心臟核磁掃描上有不同程度的心肌損傷。

楊毅明醫生說，雖然心血管合併症在新冠病程中的任何時候都可能發生，不過很多病人在新冠病症出現後的第7到14天，會經歷病情的急劇加重，此時也是心血管合併症的高發時期。「病人先是被新冠病毒感染，過了一兩個星期後出現急性心肌梗塞的病例不在少數。」楊毅明醫生舉例一名94歲的男性患者在去年感恩節與親友聚會後確診，兩周之後，就在該患者的新冠病情即將痊癒時，突然出現心肌梗塞。有幸這名患者及時接受了緊急心臟導管手術，因此沒有造成大面積心肌損傷。

楊毅明醫生指出，因為年長者是心血管疾病高發人群，因此在感染新冠病毒後，心血管疾病表現出來的比例更高。而心血管合併症或後遺症的治癒期取決於病人本身心血管狀況。一些病人甚至要經過六個月到一年時間，才能從心血管合併症或後遺症中恢復。

楊毅明醫生持有心臟專科特考文憑和心導管通心血管專科特考文憑。他曾任康奈爾大學醫學院華人心血管中心負責人，現任北岸醫療系統雷諾丘醫院周圍血管介入副主任、華人心血管中心主任。楊毅明醫生診所專治高血壓、膽固醇過高、心絞痛、頭暈、氣喘、心血管閉塞、頸、腎及下肢血管閉塞、心臟功能衰退、心律不調、各種心臟血管疾病及心臟健康檢查。診所提供心電圖檢查、24小時心電監測、核子心臟掃描、最新彩色心臟超聲波掃描等服務。接受各大醫療保險，通曉國語、粵語、福州話。

診所地址：布魯克林58街833號3樓(8大道與9大道之間)。電話：718-290-2918。

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