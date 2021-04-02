Citi春節促銷 存入新款獲得禮品

Citi 舉辦新春促銷活動，存入新的合格存款，即有機會獲贈禮品，

翻開牛年璀璨新篇章，CitiBank誠祝大家財源滾滾、牛轉乾坤。 Citi 舉辦新春促銷活動，存入新的合格存款，即有機會獲贈18K金墜等多款特別禮品，本次活動截止日期是4月30日。隨著今年的活動即將進入尾聲，提醒各位新舊客戶馬上行動，莫要錯失良機。

•送紅包

春節發紅包的風俗源遠流長，既代表長輩對晚輩的美好祝福，也是晚輩對長輩的感恩回饋，保佑大家在新的一年健康吉利，贈與雙方都開心。目前，電子紅包的流行也讓分享祝福更加簡單。您可以登錄Citi Mobile® App 或Citi® Online，透過Zelle®網上匯款服務，安全地向親友匯款派發紅包，輕鬆及時地發送您的牛年祝福。

•送禮品

另一個春節習俗就是過年時給家人、親戚、朋友、客戶以及生意夥伴送上喜慶得體的賀年禮物。 Citi 的獨家牛年尊貴好禮，不僅回饋忠誠客戶的支持，也能為大家傳遞祝福與好運。禮品包括特別設計的24K純金 「財源滾滾」牛擺飾、18K及 24K純金墜飾、 Swarovski水晶牛擺飾、以及風水大師陳定幫推薦的吉祥龍龜風水琉璃擺設等，無論是作為裝飾品自用，還是送出去犒勞親友，都是不二之選。

•送祝福

現在春節送禮的形式演變得五花八門，但是最重要的是體現送禮人的心意。除了送上簡單的幾句新春吉祥話，Citi 還提供獨家設計的牛年日曆，您可以在citi.com/LunarNewYear免費下載分享給親友，為他們送上一整年的祝福，貼心又暖心。

經歷動盪一年，我們更要懂得時刻珍惜身邊的至親好友。 在過去的20年裡，Citi一直致力於回饋華人 社區，今年也將秉持這一傳統。機會難得，請趕快行動，親臨您當地的Citi分行，或上網citi.com/LunarNewYear，了解活動的條件和詳情。

•贈禮獎勵

符合條件的客戶在加入後可根據以下表格中，其中一個級別的贈禮，並履行該級別的規定步驟後可獲得一份贈禮獎勵。贈禮獎勵將於2021年9月30日前寄出，至客戶提供的郵寄地址。Citi為2021年新春促銷活動獨家設計。請上網citi.com/LunarNewYear了解更多關於贈禮獎勵的詳情。