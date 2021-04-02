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傑羅德律師樓講解亲属移民程序

紐約訊

傑羅德律師樓律師說，美國是全球最大的移民國家之一。每年美國移民局發放綠卡中，大部分綠卡發放給了親屬移民（family-based）的申請者，可以說親屬移民是移民美國最便捷的方式之一。親屬移民大致可以分為兩個種類，分別為美國公民的直系親屬（無排期）以及4種配額限制類親屬移民。本文將詳細介紹不同種類的親屬移民的申請條件。

美國公民的直系親屬 （Immediate relatives）擁有特殊的移民優先權，移民局每年發放該類別綠卡是沒有限額的。也就是說，只要符合條件的申請，一旦通過移民局批准，申請者立刻可以拿到綠卡，而不需要通過冗長的綠卡排期。而且，通過該類別申請綠卡可以獲得一些移民豁免，例如非法滯留或非法工作的記錄。

美國公民的直系親屬包括美國公民的配偶、21歲以下未婚子女、美國公民收養的子女以及年滿21週歲的美國公民的父母。另外，美國公民亦可為自己在境外的未婚夫（未婚妻）以入境結婚為目的申請K-1簽證。

此外，親屬移民還有配額限制類的親屬移民 (family preference categories)。除了美國公民直系親屬以外的所有符合美國移民局移民條件的親屬移民，包括了以下五大種類：

F1：美國公民21周歲以上未婚子女；

F2A：美國綠卡持有者的配偶和21周歲以下子女；

F2B：美國綠卡持有者的成年未婚子女；

F3：美國公民的已婚子女；

F4：美國公民的兄弟姐妹。

由於配額限制類親屬移民每年只有22萬6000個綠卡名額，部分類別可能排期會非常的漫長，截至2021年4月，中國出生的申請者F3和F4類別的申請的排期任然停留在2008年8月8日和2006年11月1日。因此，即使親屬移民已經屬於比較容易的移民方式，依然有很多條條框框的限制以及相對漫長的等待時間，所以申請者們還是需要有一些等待的心理準備。

辦理親屬移民具體費用如下：

1. I-130申請費： 535元；

2. I-485申請費：750到1125元不等；

3. 其他包括體檢費、文件資料翻譯等綜合服務費。

傑羅德律師樓建議申請人找專業的美國律所協助準備材料，不要找不懂法律的機構或者中介，以免操作不當導致申請延誤。傑羅德律師樓專精於以下業務：

A：親屬移民：I-130、I-730；

B：回美證（Advance Parole），回美簽證SB-1申請；

C：職業移民：H-1B、EB-1、EB-2、L-1、O-1；

D：無爭議離婚、入籍申請、保金、豁免申請；

E：庇護申請，包括移民法庭、移民委員會上訴和聯邦上訴。

律師樓咨詢熱線：212-226-6359；微信：Gerald6359；郵箱：[email protected]

美國公民 移民局 綠卡

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