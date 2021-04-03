2021豐田Sienna完美感受全新造型 混合動力 雷達巡航控制

Sienna車廂內設計創新，其中第二排船長式椅子更可前後滑動25英寸使乘客腳部有更多的舒展空間。

•Sienna全新造型混合動力總成全輪驅動

由於其混合動力總成和全輪驅動功能，全新的豐田 Sienna駕感靈活輕巧，使它脫線時有一種輕快充滿動力的感覺。每加侖汽油提供36英里/加侖的汽油，這是在同類車型中節省燃油經濟性的姣姣者，省油量至少每加侖可增加了十幾英里。在轉向感，車身控制和駕駛方面使駕駛者獲得了更完美的感受，Sienna並不是運動型轎車，但其駕駛控制及預測感極佳，加速性能激發信心。 速度與掌控性的配合Sienna駕駛得心應手，盡享舒適駕駛體驗。

Sienna引擎，豐田Si色有一種基本的混合動力總成。它基於正常吸氣的4缸阿特金森循環汽油動力發動機，該發動機與前輪或前後輪電動機相匹配，具體取決於它是否配備了前輪驅動（FWD）或全輪驅動。

•雷達巡航控制

所有2021 Toyota Sienna型號均配備Toyota Safety Sense 2.0，其中包括帶有行人檢測 光檢測的預碰撞系統。還包括全速範圍動態雷達巡航控制，帶轉向輔助的車道偏離警報，車道追踪輔助，自動遠光燈和路標輔助。

•2021 Sienna內飾配置

為了打破小型貨車的模樣，前排乘客區更像是優旅車SUV，帶有高個的中控台，下面的儲物箱和一個大儲物箱。前排座椅的開放感已經完全改變，它是過去小型貨車一直在吹捧一個開放式座艙的能力，該座艙可以直通第二排。

車廂內設計創新，其中第二排船長式椅子更可前後滑動25英寸使乘客腳部有更多的舒展空間，另有兩種不同的座椅配置，標準型的7座位乘客佈局在第三排中帶有3個交叉座位，而8位乘客版本具有可移除的座椅，可安裝在標準的第二排椅子之間。第二排座椅設計提供類似於豪華轎車的座位，因為當將這些行李收放在地板上時，這些椅子將對接至第三排座位，並向後延伸得更遠。

機艙具有帶中央觸摸屏的全新水平，分層外觀。與以前的小型貨車相比，Sienna具有更加開放的佈局，而Sienna的新橋控制台位於駕駛員和乘客之間的較高位置，其中包括變速桿，一些控件，無線充電器表面以及用於存放較小物品的儲物箱。橋下是額外的存儲空間。

新型Sienna的標準設備包括9英寸中央觸摸屏，6揚聲器，AM / FM音響系統，Apple CarPlay / Android Auto / Amazon Alexa兼容性，7個USB端口，藍牙和語音命令。電動窗，雙電動滑動門，3區氣候控制，8向可調駕駛員座椅，第二排遮太陽篷等。

•Sienna外觀

2021 Sienna採用了全新的外觀設計，與傳統的四輪麵包車外觀有截然不同的感觀，全新外型更具前衞性，前衛中仍保留著滑門和低地板高度的小型客貨車功能。外觀與寬大的外形大相徑庭，側觀豪邁有勁，線條優美充滿時代感從前門至後門連成一缐。車頭的前鼻具有醒目的格柵和環繞式前燈，設計靈感源自日本的高速子彈頭快車。

LED尾燈也從側面板纏繞到後車身行李箱蓋中，並設有小型燈帶。集發出的特別燈光效果更受用家愛戴。它充當了空氣動力學裝置。雕刻後的後擋板還裝有頂部擾流板。獨特的前後保險槓裝飾板進一步區分了運動型XSE車型。 XSE還採用20英寸深色鋁合金輪圈，五輻條設計。

•2021 Sienna選項

以價格，您可以獲得優質的12揚聲器，1200瓦JBL優質音頻，動態導航和Wi-Fi熱點功能。您還可以獲得高科技的數字後視鏡和360全景相機後視鏡擁有清洗鏡頭噴嘴使視野更清楚，提高安全性，或者備胎，牽引套件和電動滑行/傾斜天窗的低端技術。

乘客會在配備11.6英寸顯示屏，車載真空吸塵器甚至冰箱的後座使用娛樂系統中感到舒適。具有安全意識的買家還可以選擇盲點監控和後方交通預警。

•2021年豐田價格

前驅LE的2021年豐田Sienna的起價為$34,460。升級到XLE可以選擇7座或8座乘客的配置，價格達到39,750美元。在這兩個裝飾級別上，AWD多了2,000美元，該選項似乎沒有提供8人座車型。 XSE裝飾的起價為42,000美元，而AWD僅增加760美元。限量版的前輪驅動版售價為46,700美元，全輪驅動版為48,500美元。頂級白金車型的價格為49,900美元，全輪驅動增加了560美元。運費另計$ 1,175。

後座娛樂系統（除LE以外的所有車型均可提供）的價格為1,415美元，而交流變頻器的價格為300美元。流行的選項分組在“ Plus”軟件包中，這些軟件包為LE，XLE和XSE裝飾級別增加了2,300美元。就轉售價值而言，豐田歷來是領導者。期望Si色的表現要高於平均水平。

•如何選擇適合自己的車型

‣2021 Toyota Sienna LE

電動窗、雙動力推拉門、布座、三區氣候控制

‣2021年豐田西耶娜XLE

SofTex運動裝飾內飾、前排加熱座椅、8向電動可調駕駛員座椅、4向可調節乘客前排座椅、電動傾斜/滑動天窗、四區氣候控制

‣2021年豐田XSE

SofTex運動裝飾內飾、前排加熱座椅、8向電動可調駕駛員座椅、4向可調節乘客前排座椅、20英寸鋁合金輪轂、電動傾斜/滑動天窗、四區氣候控制

‣2021 Toyota Sienna Limited

皮革邊飾座椅、前排座椅加熱/通風、真空儲物盒、第二排和第三排遮陽簾、電動傾斜/滑動天窗、四區氣候控制

‣2021 Toyota Sienna鉑金

皮革內飾、真空和冰箱、電動傾斜/滑動天窗、10英寸彩色平視顯示器、四區氣候控制