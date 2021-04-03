奧迪(Audi Q7)——名車豪華車的典範

奧迪(Audi)——名車豪華車的典範。

奧迪旗下出產的每一款車幾乎都能成為當年車壇的爆款。奧迪Q7在大中型豪華SUV領域更是佼佼者極具皇者之風，一度是顕貴身份的象徵。消費者購買奧迪的主要原因有動力十足，駕駛靈巧舒適，外型瀟灑亮麗而不失沉穩感，豪華車廂設計空間享受感十足，商用及家用設備同樣兼顧。

奧迪車系的主要消費群體大約在年齡25歲至45歲之間，該年齡層的群體基本具備了良好的經濟基礎，收入穩定、時尚、優秀、年輕、自信，敢於追求成功、享受生活。其中，30歲至45歳左右的消費貴族是Q7的消費主力軍。但隨著對市場上同級車款在性能，價格細心分析下，更多的明智消費者對此車產生興趣。另一方面，注重外觀愛美的女性車主也是不可忽視的購買一族。

由於汽車 市場的競爭日趨白熱化，其他汽車品牌也在不斷的發力，奧迪汽車所屬的德國大眾汽車集團為了提高新鮮度與競爭力，於2020年末推出了2021款Q7(以下簡稱Q7 2021) 。

•高端商務的外觀設計

Q7 2021與往年款比較在外型上最大的改變是加大型車頭鬼面罩設計，六角型進氣柵格式風口採用銀色裝飾條作為邊框，其內部配襯有六道垂直裝飾條，顯得非常霸氣，前照大燈耀目搶眼，分離式透鏡和點陣式LED日間行車燈看起來更顕活力。下方通風口除盡將霸氣外露，更可有導流通風之用非常實用。

Q7 2021的三圍尺寸為199/77.5/68(67) 英寸，側觀具流線型修長的車身更帶點穩重，奪目銀色邊條環繞側窗，21英寸高配規格鋁合金輪圈使造型大方得體，另有更多此款車型的高端配置定位。

全車採用電鍍銀色裝飾條圍邊，邊條貫穿至汽車尾部，兩側尾燈更淩駕於飾條之上，不但增加了視覺上的寬度，利用搭配底部銀色護板可創造出了立體層次的效果。 Q7系列在設計細節上的處理相當精緻，雙出雙排氣管和保險 槓的完美結合，展現出沉穩而有勁的韻味。

採用高端智能的內部搭配：Q7 2021不僅延續採用了12.3英寸全液晶儀錶板與10.1 + 8.6英寸雙觸摸屏幕的絕佳組合，隱藏式空調出風口設計形做了平寬的中控臺，GPS導航系統、手機支持carlife、carplay、語音識別控制多媒體等各類功能同樣覆蓋全車。

一目了然的錶盤可實現資訊操作交換，即時提供導航等功能，在方向盤上還配備了多功能按鈕，包括換檔撥片、前部手提電話無線充電、自動空調、溫度區控制、空氣清新裝置、C型介面以及高配增加HUD抬頭數顯等功能，如方向盤上下、前後電動調節、加熱座位、座位置記憶等功能，為車主提供更多的智能選擇。

•人性拓展的乘客空間距離

Q7 2021的軸距根據動力總成不同有所不同，45TFSI版本為117.95英寸，而55TFSI版本為118英寸。全車系的佈局為2-3-2 （7人座）並提供仿皮/真皮混合配搭座椅，前排座椅俱有全電動調節、加熱、通風、按摩及駕駛座位置記憶功能，第二排座椅可通過手動模式來調節前後傾斜以及靠背角度，第三排座椅則具備電動傾斜功能。車廂座位的格局可根據乘客需求隨時變動以此拓展乘坐空間及載貨能力。

•全面優化的配置功能

Q7 2021提供前後通風盤式製動器、11.22英寸寬、主動剎車，前後雷達感應器、360度全景圖影，上坡輔助，陡坡緩降，行駛者疲勞提醒等功能。此外，“opensky”全天幕天窗為Q7增添了無限的獨特魅力乘客在車廂內毫無厭迫感覺，三合一的全景天幕，長度達到70英寸，由三層強化玻璃組合而成，覆蓋全車三排座椅。前部使用開關可開啟達19英寸；後部則為手動開啟。兩個半透明滾筒式遮陽窗簾有效地防止車內因高溫天氣下氣溫提高。全天幕設計汽車在車壇上同檔次的SUV中很普遍，但能長達第三排座位更可以電動開啟的就不多。

Q7的常規裝備動靜皆宜，在操作上還涵蓋了不少運動套件、全電控後備箱、行李廂12V電源插頭、自動防眩目內外後視鏡、全電控外後視鏡、30色氛圍燈，免鑰匙進入、免鑰匙開車、主動閉合式進氣格柵、矩陣式LED大燈、後排獨立空調等裝備，配備齊全，迎合了各類消費層的口味及需求。

•勁力十足的汽車引擎

Q7 2021 的發動引擎完美地體現了德系汽車的優點此款車型配備了2.0T L4燃油發動機，最大扭矩為1600-4300 轉(rpm)，最高能發出245馬力，最大功率為370 牛米(Nm )，由0到60時間只需7.1秒，最高時速為143公里。提供8擋手自一體變速箱，以及3.0T + 48V的燈光混合系統，最大速度為1370-4500 轉(rpm)，具備最大340馬力和500牛米(Nm)輸出，零百加速5.9秒，最高車速為155公里，最大的拖力為7700磅。八速排擋讓引擎能夠霊巧地自動變速調節至適當的檔位上。

•出色的底盤配置

Quattro四輪驅動配合機械扭矩防滑差速器，使它能駕馭紐約 冬季的極端天氣。

總體而言，Q7 2021延續了過往版本的所有精髓。無論是從性能、空間還是配置來看，都配得上它約七萬的售價。此版Q7目標是全面提高品牌影響力和用戶滿意度，繼續保持和鞏固奧迪作為高檔車的王者風範。