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紐約華僑學校招收夏令營學生4月17日前報名減註冊費$30

紐約訊
紐約華僑學校2020年夏令營學生結業表演。
紐約華僑學校2020年夏令營學生結業表演。

紐約華僑學校現招收2021年夏季平日班及周末班學生，提早報名可減免註冊費$30，請於4月3日至4月17日網路早鳥註冊。

今年僑校夏天平日班分為全日(學費$580)及半日(學費$380)，另有夏季周六上午班訂於7月5日至8月16日上課，共七周。於此同時，接受秋季班報名。關於夏季班概分為：(一)中文班：上午10-下午1時，三小時分級授課，教授正體字及拼音的聽說讀寫、認字、造詞、造句與作文，也教書法與AP考試習作與試題演練(限高年級學生)。(二)繪畫班：中午11-1時，兩小時教授素描、蠟筆粉彩、油畫與國畫，10人以上開班，每班限20人。(三)青少年中文基礎班：上午10-下午1時，教授聽說讀寫，10人以上開班。(四)鋼琴班：1對1實體授課。(五)菁英數學：中午11-1時，限三至六年級學生，針對紐約州立考試，聘請公立及特許學校教師教課，以上各班學費均為$120。(六)成人中文班、粵語班：上午10-中午12時，兩小時教授聽說讀寫，10人以上開班。

僑校校長王憲筠說，僑校向來不以盈利為目的，除了以宏揚中華文化、服務社區子弟、普及中文教育為己任外，目前華僑學校課程創新與主流AP課程接軌，亦設置英數菁英班，漸進式打造全方位的學習環境。各班只酌收象徵性學費，有意入學，請至僑校網路報名。

王校長日前出席紐約華僑學校與華裔領袖百人會所共同舉辦的「華裔對美國的貢獻」研究系列之一在線座談。該會亦邀請雲吞公司總裁黃本勁和國寶銀行總裁孫儀文等，分享家族艱辛創業過程、企業經營理念及回饋社會的努力。

王校長在上述會上指出，教育是移民傳承自身文化、融入在地社會、立足圖存兼且求取發展的最重要途徑，而僑校正是扮演這樣承先啟後的關鍵角色。她說，該校隸屬正規公立特許學校系統，特色包括：(一)百年名校，1909年創立，至今已開辦112年。(二)師資好，不少老師科班出身，系出名門，是哥大教師學院或肯特等學院畢業生，具備教學特長與執照資格。(三)校友多，華埠124、130、42小學現任校長Alice Hom、Renny Fong和May Lee都曾就讀僑校，兼且校友從事各行各業出類拔萃，不計其數。(四)普設獎學金，鼓勵學子向學。(五)配合公校系統，結合AP考試課程，培養應試能力。(六)課本全部由中華民國政府免費提供。(七)與主流接軌，得到百人會、紐約市領袖人才班Coro NYC等多個團體支助。(八)注重基礎教育，培育健全人格。

該校校址：曼哈頓華埠勿街62號(62 Mott Street, 3rd Fl., New York, NY 10013)，即紐約中華公所三樓辦理，電話：212-226-3320，招生簡章及詳情請上網站：www.nychineseschool.org、電郵：[email protected]

紐約市 教育 華埠

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