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長島市新型豪華公寓Star Tower對外銷售

紐約訊
長島市新型豪華公寓Star Tower公開銷售，名家設計、高雅設施、地理環境優越、15年減稅。
長島市新型豪華公寓Star Tower公開銷售，名家設計、高雅設施、地理環境優越、15年減稅。

比鄰曼哈頓長島市（LIC）的一棟高26層的新型豪華公寓樓Star Tower，現正對外公開銷售中。Star Tower提供了優質豐富的高雅設施，地理位置優越。壯麗的曼哈頓天際線景觀、便捷的交通位置、符合 15 年 421-A 減稅計畫，每月稅金加管理費僅$470起，絕對是自住投資好選擇。

這座極具時尚和現代感大樓，在快速增長的長島市裡以新標準的1房和2房公寓備有寬敞的客廳、雄偉的挑高11呎天花板以及大面落地窗，搭配壯觀的曼哈頓景觀。石英流理檯面，搭配現代化櫥櫃配備以及BOSCH家電，包括微波爐、洗碗機等等，讓您擁有廚師級別的廚房配備。臥室充分利用了精美的飾面，天窗景觀以及最新的隔音和隔熱功能。現代化SPA級浴室設計，配以Kohler 衛浴設備，以及超大藥品櫃。寬敞的開放式用餐區，讓廚房和起居室間能夠輕鬆舒適地流動。

Star Tower距離曼哈頓中城、威廉斯堡（Williamsburg）和布魯克林只有一站和幾分鐘的路程。輕鬆便捷地抵達達拉瓜迪亞（LGA）和甘迺迪機場（JFK）、長島鐵路（LIRR）、紐約市渡輪、十幾條公交車路線等；高速公路，皇后區大橋、紐約三區大橋以及中城隧道等也皆在附近，步行即可到達7條便利的地鐵線，地理位置極優。

豐富的酒吧和特色餐廳選擇，如Dutch Kill酒吧、紐約市唯一米其林星級（Michelin-starred）的墨西哥餐廳Casa Enrique以及廣受好評的M. Wells 餐廳等是Star Tower充滿風情的另一面。周邊環境有全新LIC河濱公園，涼爽的微風、壯觀的景觀、優美的慢跑路線、方便通勤的渡輪及優質的音樂和娛樂活動等，豐富的藝術和文化氣息，MoMA PS1和Socrates 雕塑公園，更是紐約市中美術館密集度最高的地區，讓您擁有最棒最美的家庭休閒藝術娛樂。

Star Tower 為專門從事紐約地區的奢華住宅開發商Eastern Star Development於2014年開始建造。管理團隊擁有多年的國際和紐約房地產開發經驗，並密切監視設計質量，嚴選建築材料，提供最好的豪華住宅開發項目。建築設計由屢獲殊榮、全方位服務的建築公司JLS Designs 主導。JLS Designs為專門研究定制的單戶住宅，並在大紐約地區擁有曼哈頓豪華公寓、多戶家庭式建築、企業空間、零售店家和餐館等設計項目。室內空間設計則是來自不同的國際背景，熱衷於創造多靈感室內空間的紐約設計師團隊Design Determination，以豐富的文化底蘊、創造力和豐富的專業知識讓空間設計作品更具吸引力、刺激性和功能性。

Star Tower地址：27-17 42nd Rd., Long Island City NY 11101；網站：[email protected]；看房專線：646-392-3333。

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