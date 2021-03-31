五星評級法拉盛整齊牙科最新推出瑞士氧化鋯植牙

整齊牙科院長金博士(前排中)率領專業團隊為客人做全口植牙，即拔即種。

獲得患者五星評級的法拉盛整齊牙科(Prime Smile Dental)，最新推出瑞士氧化鋯植牙。整齊牙科院長金博士(Dr. Daniel Kim)介紹，氧化鋯是長期穩定物質，用於牙科植體上幾近完美，不但可增進植體色澤上的美觀，並能減少患者對金屬過敏 的情形。

金院長解釋，目前最普遍的牙科植體是金屬鈦，然而氧化鋯的彎曲強度是鈦的三倍，也是氧化鋁的兩倍，而彈性系數卻介於鈦及氧化鋁之間。這表示氧化鋯具有高於鈦的穩定性，卻不像氧化鋁那般易於脆裂，因此可以氧化鋯取代鈦金屬，解決植體在齒周牙齦容易產生暗沉色的問題，使得色澤上更美觀。此外，氧化鋯材質具有生物相容性，可降低患者對金屬植入物過敏的情況，而氧化鋯結晶的「抗損結構」亦可避免超微裂隙的擴大。

金院長的拿手絕活是瑞士氧化鋯植牙、數位導航植牙、以及當天植牙。他分析，新式植牙的優點是在外觀和功能上仿真度高，穩定結實，不易形成空腔，有助保持患者的自然笑容和面部形狀。若拿植牙與牙橋相比，植牙不會導致顎骨退化，並且植入時不需要支撐或損壞相鄰的健康牙齒。其他植牙比假牙更勝之處在於進食和說話時不會鬆脫，可以像天然牙齒一樣刷牙和用牙線。此外，植牙比假牙舒適，可以自由自在地啃咬和進食不同軟硬的食物。再說，植牙比牙橋和假牙更可靠，長遠來看，植牙結果會更成功。金院長補充，牙橋和假牙使用有年限，每隔幾年就需要頻繁更換，但植牙一勞永逸，一次搞定，終身受用，只需每隔一段時間微調，這些特點都使植牙比牙橋和假牙更為經濟實惠。

金院長還說，傳統牙橋和假牙手術必須先拔除問題牙齒，待三、四個月傷口癒合後，才能開始植牙重建。而第二階段手術的第一個步驟，就是要在好不容易癒合的傷口上，再鑽一個洞，植入人工牙根，然後再花三到六個月等待傷口癒合才能裝假牙，過程慢長龐雜。然而運用最新CT-3D電腦掃描機，拔牙植牙同時進行，意即牙醫在拔除患者問題牙齒的同時，即可利用牙床自然留下的牙窩，立即埋入新的植體（人工牙根），牙齦不易萎縮，牙肉癒合以後的型狀也更為飽滿，更有機會創造美麗的「M型曲線」。總之，這種「即拔即種」的植牙技術，不用另外再鑽一個洞，患者也不必多挨一刀，可以節省一半以上的治療時間，而能提早恢復牙齒的咬合功能以及美好外觀。

取得紐約大學 牙醫博士學位的金院長，亦是哈佛大學植牙專科畢業生。他出身三代牙醫世家，具備16年上萬顆植牙經驗，給予患者十足信心與保障。

於此同時，新冠病毒出現變異，使得疫情更趨複雜。為了共體時艱，整齊牙科加碼優惠，推出多項折扣，包括免費牙齒檢查：3D X光；植牙：植5顆送3顆(5+3=8顆)；德國和瑞典植牙：40%折扣(價值$3,000)；牙齒美白：$199(原$500)。

提供全方位口腔醫療服務的「整齊牙科」，紐約診所地址：35-35 149th St., #203, Flushing, NY 11354(北方大道與149街街口，公車Q13與Q28直達)，電話：718-460-9441，開診時間：周一三五，10am-7pm，網站：PrimeSmileDentalFlushing.com；新澤西診所地址：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ 07657，電話：201-313-2277，開診時間： 周二四六，10am-5pm，網站：AlignDentalCare.com，受理白卡、汽車保險 及各類牙科保險(Dental PPO)，網站：www.primesmiledentist.com或aligndentalcare.com。