「金湖海鮮酒樓」道地粵菜 特價堂食

金華玉樹麒麟雞是阿哲師傅的拿手菜。

隨著疫情 的逐漸緩解，紐約市 府宣布從3月19日將室內堂吃人數增加到了50%，對於長期沒有在外堂食的老饕無疑是一個打牙祭的好消息。位於法拉盛 緬街和LIE交接的「金湖海鮮酒樓」，專營美味粵菜，精選高品質食材新鮮直送，水箱裡有各式各樣的生猛游水海鮮現點現抓。「金湖海鮮酒樓」即日起推出海鮮特價，竭誠歡迎舊雨新知萬勿錯過，前來品嚐。

特價的海鮮包括有薑蔥雙龍蝦$24.99、各式溫哥華大蟹$34.99、剁椒皖魚頭$27.99、香嫩紅燒乳鴿每只$15.95，以及精美經濟特價晚餐僅$10.99/款，而且款款經典，包括醬爆魚扣、客家梅菜扣肉、各式香炒石螺、秘製香燒豬扒、什菌玉子豆腐燒等等。「金湖海鮮酒樓」菜色豐美量足，價格實惠。酒樓內部全新裝潢，寬敞簡潔光亮，並設包廂VIP房，是三五好友或家庭小聚的首選。

粵菜的美味不僅取決於食材的新鮮，也考驗著師傅的功力。金湖海鮮酒樓首席掌勺阿哲師傅，有著超過25多年的主理粵菜的豐厚資歷，在多年實務經驗中不斷嘗試，推陳出新異於傳統的菜色，出自他巧手炮製的招牌菜不勝枚舉。金華玉樹麒麟雞就是阿哲師傅的拿手一絕。此菜餚精選極品活殺雞，配以火腿鮑菇，做工繁複，蒸炒而成，菜汁明亮，雞肉爽口滑嫩，鮮香味甚濃。主菜和配料滋味相輔相成，又各不相同，是一道難得的集菜色和美味一體的名菜。紅燒乳鴿，每日限量供應，選用大小適中的乳鴿，經過特殊手法烹製，皮薄光澤，肉嫩多汁，絕無羶味，吃時用手用口撕剝拆啜，最能細細品出每一口的好滋味。堪稱本樓一絕的香煎牛仔骨，以精選牛仔骨為食材，成品嫩滑入味，令人一試傾心，念念不忘。至於有著本樓招牌菜定位的避風塘海參尤是老饕摯愛，先用大量的蒜酥及豆酥起鍋，頻密翻炒，逼出蔥香醬香，再拌入油亮爽脆的海參，創新口味，總能令饕客激賞，驚豔不已。

該餐館還有金沙各式海鮮，分為乾濕兩款。這個系列菜餚取新鮮海鮮，外裹金黃鹹蛋翻炒，其中推薦特有的濕式金沙，加入頂級上湯收汁，香氣撲鼻，最是下飯，色澤金黃，愉悅耳目。同樣是家常菜的家嫂拌三絲，作法一點都不家常。其基本材料是日本小青瓜、北極貝和桂花蚌等，調味料用的是特製涼拌醬配上芥末醬，出鍋成品鮮美爽口，微微嗆辣，令人一口又一口停不下來。

阿哲師傅講，在今時今日養生餐大行其道的氛圍下，特別供應一道健康素食鮮淮山涼瓜，主要突出淮山的脆口以及涼瓜的微苦口感，兩者經大火拌炒，味道互補融合，也是考驗師傅鑊氣火候的開胃菜品。

金湖海鮮酒樓地址：60-06 Main Street, Flushing, NY 11355。預約熱線：718-961-1388、718-961-1266。