我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

佛洛伊德案續審 目擊者淚訴：求警鬆腳 他冷血不理

「金湖海鮮酒樓」道地粵菜 特價堂食

紐約訊
金華玉樹麒麟雞是阿哲師傅的拿手菜。
金華玉樹麒麟雞是阿哲師傅的拿手菜。

隨著疫情的逐漸緩解，紐約市府宣布從3月19日將室內堂吃人數增加到了50%，對於長期沒有在外堂食的老饕無疑是一個打牙祭的好消息。位於法拉盛緬街和LIE交接的「金湖海鮮酒樓」，專營美味粵菜，精選高品質食材新鮮直送，水箱裡有各式各樣的生猛游水海鮮現點現抓。「金湖海鮮酒樓」即日起推出海鮮特價，竭誠歡迎舊雨新知萬勿錯過，前來品嚐。

特價的海鮮包括有薑蔥雙龍蝦$24.99、各式溫哥華大蟹$34.99、剁椒皖魚頭$27.99、香嫩紅燒乳鴿每只$15.95，以及精美經濟特價晚餐僅$10.99/款，而且款款經典，包括醬爆魚扣、客家梅菜扣肉、各式香炒石螺、秘製香燒豬扒、什菌玉子豆腐燒等等。「金湖海鮮酒樓」菜色豐美量足，價格實惠。酒樓內部全新裝潢，寬敞簡潔光亮，並設包廂VIP房，是三五好友或家庭小聚的首選。

粵菜的美味不僅取決於食材的新鮮，也考驗著師傅的功力。金湖海鮮酒樓首席掌勺阿哲師傅，有著超過25多年的主理粵菜的豐厚資歷，在多年實務經驗中不斷嘗試，推陳出新異於傳統的菜色，出自他巧手炮製的招牌菜不勝枚舉。金華玉樹麒麟雞就是阿哲師傅的拿手一絕。此菜餚精選極品活殺雞，配以火腿鮑菇，做工繁複，蒸炒而成，菜汁明亮，雞肉爽口滑嫩，鮮香味甚濃。主菜和配料滋味相輔相成，又各不相同，是一道難得的集菜色和美味一體的名菜。紅燒乳鴿，每日限量供應，選用大小適中的乳鴿，經過特殊手法烹製，皮薄光澤，肉嫩多汁，絕無羶味，吃時用手用口撕剝拆啜，最能細細品出每一口的好滋味。堪稱本樓一絕的香煎牛仔骨，以精選牛仔骨為食材，成品嫩滑入味，令人一試傾心，念念不忘。至於有著本樓招牌菜定位的避風塘海參尤是老饕摯愛，先用大量的蒜酥及豆酥起鍋，頻密翻炒，逼出蔥香醬香，再拌入油亮爽脆的海參，創新口味，總能令饕客激賞，驚豔不已。

該餐館還有金沙各式海鮮，分為乾濕兩款。這個系列菜餚取新鮮海鮮，外裹金黃鹹蛋翻炒，其中推薦特有的濕式金沙，加入頂級上湯收汁，香氣撲鼻，最是下飯，色澤金黃，愉悅耳目。同樣是家常菜的家嫂拌三絲，作法一點都不家常。其基本材料是日本小青瓜、北極貝和桂花蚌等，調味料用的是特製涼拌醬配上芥末醬，出鍋成品鮮美爽口，微微嗆辣，令人一口又一口停不下來。

阿哲師傅講，在今時今日養生餐大行其道的氛圍下，特別供應一道健康素食鮮淮山涼瓜，主要突出淮山的脆口以及涼瓜的微苦口感，兩者經大火拌炒，味道互補融合，也是考驗師傅鑊氣火候的開胃菜品。

金湖海鮮酒樓地址：60-06 Main Street, Flushing, NY 11355。預約熱線：718-961-1388、718-961-1266。

阿哲師傅的拿手菜有避風塘炒雙龍。
阿哲師傅的拿手菜有避風塘炒雙龍。

紐約市 法拉盛 疫情

上一則

亞裔頻遭攻擊 孟昭文：亞裔被無視 甚至不被當人看

下一則

見搶劫救人遭刺死 鄭勇出殯家屬哭斷腸

延伸閱讀

中協助撰寫WHO疫情起源報告惹議 白宮：17專家檢視中

中協助撰寫WHO疫情起源報告惹議 白宮：17專家檢視中
強記港式茶餐廳全新裝修正式營業，歡迎光臨惠顧！

強記港式茶餐廳全新裝修正式營業，歡迎光臨惠顧！
慶祝富麗華海鮮大酒樓29周年志慶 點心茶市 晚飯宵夜 全面酬賓

慶祝富麗華海鮮大酒樓29周年志慶 點心茶市 晚飯宵夜 全面酬賓
維州海記 正宗粵菜、港式點心、晚飯小菜、粥粉麵飯多間豪華VIP獨立包房 設高級卡拉OK 是疫情聚餐最好的選擇

維州海記 正宗粵菜、港式點心、晚飯小菜、粥粉麵飯多間豪華VIP獨立包房 設高級卡拉OK 是疫情聚餐最好的選擇
彩蝶軒海鮮大酒樓現已恢復營業 天天茶市，正宗地道的港式點心，歡迎您的光臨！

彩蝶軒海鮮大酒樓現已恢復營業 天天茶市，正宗地道的港式點心，歡迎您的光臨！
華埠金豐關堂食 新買家有意接手

華埠金豐關堂食 新買家有意接手

熱門新聞

劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
該男子踹倒一名65歲亞裔女性，並以反亞裔言論辱罵，現遭警方通緝。（市警提供）

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

2021-03-30 02:29
長岡亮在感染新冠住院治療兩個月後返家，發現公寓被管理層清空。(取自GoFundMe)

樂譜、護照全被丟…亞裔男染疫住院 租屋被房東清空

2021-03-29 11:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形