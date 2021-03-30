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貴和中醫精擅疑難病症針灸中藥緩解焦慮神經症

紐約訊
貴和中醫崔述貴教授治療焦慮症，主張依症施治、身心兼顧的調養原則，不僅能夠起到治病的效果，還能達到滋補身心的作用。
貴和中醫崔述貴教授治療焦慮症，主張依症施治、身心兼顧的調養原則，不僅能夠起到治病的效果，還能達到滋補身心的作用。

貴和中醫具有50餘年的臨床經驗，中醫針灸、中藥合併，其針刺手法獨特，中藥配方精湛。另有崔鵬中醫師，具有13年臨床經驗，持有紐約州針灸執照，針灸中藥特考文憑。疫情間令許多人對環境安全及未來生活感到焦慮，該診所對於焦慮性神經症有不錯的治療心得，經多年臨床治療實驗證明，如果堅持治療可有大幅度的改善。

焦慮神經症是廣泛和持續性焦慮或反覆發作的驚恐不安為主要特徵的神經性障礙，常伴有頭暈、胸悶、心悸、呼吸急促、口乾尿頻、尿急、出汗、震顫等植物神經症狀和運動性緊張。而這些焦慮情緒並非外界威脅和危險引起，驚恐不安常與現實環境不相稱，臨床上將其分為廣泛性焦慮障礙和驚恐障礙兩個類型。

焦慮神經症其病因病理可分為：1. 廣泛性焦慮症：常無明誘因緩緩起病，有的患者可在一次重型抑郁發作之後發病。 2.驚恐發作：並非因重大事件或特殊情況而引起，常突然起病，出現強烈的驚恐發作伴頻死感和失控感，每次發作短暫，一般不超過一個小時，發作後無明顯症狀。本病的主要病因病機或為痰熱瘀血擾心，主要病變部位在心、脾、肺、腎、膽等臟腑。

其辯證論治：1. 心虛膽怯型，治則鎮靜訂志，寧心安神。2. 心脾血虛型，治則健脾益氣，養血補虛。3. 陰虛內熱型，治則養血滋陰，清熱涼血。4. 痰熱擾心，治則清熱化痰，寧心安神。5. 瘀血內阻，治則活血化瘀，理氣通絡。其他方法，如：1. 耳針療法或2. 心理治療。

焦慮症中醫治療，提倡治療與調理相結合，疏肝、益腎、健脾，寧心安神，調理氣血，平衡陰陽；同時增強人體免疫力，改善人體生物節律，提高細胞活力。

崔述貴教授早期畢業於中國遼寧中醫學院醫療系，曾任職遼寧中醫學院教授、碩士研究生導師，美國環球大學及美國自由大學東方醫學系教授、博士生導師。崔教授曾被中國衛生部派遣赴義大利、科威特等許多國家從事學術交流與醫療多年，醫療技術精湛，該診所對僑胞有特別的折價優惠。貴和中醫診所地址：法拉盛羅斯福大道144-48號，電話：718-359-0956(一、三、五12-7pm)，另有布碌崙診所，地址：布碌崙Stillwell大道1839號，電話：718-266-1018(二、四、六12-7pm，日12-3pm)，網址：www.drshuguicui.com。(該診所對僑胞有特別的折價優惠)。

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