法拉盛秦淩會計師談本年度報稅事項

註冊會計師秦淩為納稅人提供合法省稅和專業稅法服務。

聯邦國稅局 最近通知，2020年度個人稅務申報截止日推延至05月17日（僅限個人稅），給予在疫情期間的個人/家庭充分的時間報稅 。在此，秦凌會計師提醒廣大民眾應加緊時間盡快報稅。屆時，受困海外近日內若無法趕集回美報稅和來不及提交稅表者，報稅者則需填交稅延期申請（Tax Return Extension）。

秦淩會計師表示，聯邦政府發放的紓困金（Stimulus Check）是不用納稅的，而所得失業金（Unemployment Benefits）則需要申報。2020年申領的失業金里有$10,200可以免稅，夫妻合報則有$20,400可以免稅。對於已經完成報稅的納稅人，國稅局不建議改稅單，將從電腦裡自動退還多繳的稅。2020年度稅法對高收入人群來說並沒有多大的改變：單身及未婚者的標準抵扣額為$12,400，有家庭的額度為$24,800，戶主則有$18,650的抵扣額度。生意或業務用的車輛里程在報稅時也可做為抵稅項目，其每哩有$0.575的抵稅額。

眾多人所關心的個人及工作所得退稅 。她說，2020年的退稅金額有所增加，家庭合報三個小孩及以上，最高可獲$6,660；家庭合報兩個小孩，最高可得$5,920；而家庭合報一個小孩，最高可得$3,584；未成年17歲以下小孩退稅，每個小孩可獲$1,400。今年同樣提供大學學費減稅優惠計畫，前四年可享最高$2,500的機會教育減稅優惠。

另外，2020年新稅法幾項重要更改：退休帳戶的金額將調漲，401(k)最高存儲額提高到$19,500，年滿50歲者可享有$26,000。IRA調高至$6000，年滿50歲者可達到$7,000。社安工作點數最低收入：每個工作點數是$1,410。學生貸款利息抵稅：最高可抵$2,500。 海外工作的近兩年因政府財政短絀，規定每位納稅人都必須為海外所得報繳稅務，今年的海外收入得免徵額則提高至$107,600。贈予（Gift）$15,000以下可不用申報。

秦淩註冊會計師曾任職於美國四大會計師樓之一，同時擔任美國國稅局授權稅務代理人 (Enrolled Agent)，多年來為納稅人合法省稅。

秦淩註冊會計師地址：136-31 41st Ave. Suite #5A, Flushing, NY 11355 (Madison Tower法拉盛 41大道麥得盛大樓5樓A室)；電話：718-888-7918；電郵：[email protected]。