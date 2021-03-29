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Usahhb特色中醫取嚏活血法8大優勢遠離頑固鼻炎 呼吸暢通不再煩

紐約訊
排鼻毒
排鼻毒

每年花粉季節，都會誘發過敏性鼻炎、哮喘等呼吸道疾病。過敏性鼻炎發病由環境及體質變化所決定。外部環境污染，過敏原堆積引發過敏反應。呼吸系統環境氣虛血瘀，痰瘀互結，毒邪化生致炎症發生。鼻炎分為過敏性鼻炎和慢性鼻炎，花粉症又稱季節性過敏性鼻炎，中醫稱為鼻鼽。中醫對此病因病機認為多由肺臟虛損，正氣不足，衛表不固，風邪、寒邪侵襲，故噴而上出為嚏，氣虛血瘀，痰瘀互結，毒邪化生，以突發和反復發作的鼻癢、打噴嚏、流清涕、鼻塞等為主要特徵的鼻部疾病。

中醫道，氣為血之帥，血為氣之母；氣行血行，氣虛血瘀；還有一句叫血遇寒則凝。血液之流動乃因氣所推動；如果肺氣充足，鼻部的氣血通暢，鼻子就健康。如果肺氣虛，鼻部會出現氣機不暢，猶如路上堵車不通暢，血運行緩慢了，中醫稱為血瘀。

人們體內不光血液要靠氣的推動，而水也需氣的運化，若氣出了問題，不僅影響鼻部血液運行，也影響水的代謝。所以鼻腔中會產生痰濕和痰濁，如果其中的濕痰痰濁和血瘀互相結合，長期得不到疏解，便化生毒邪。中醫認為毒邪最容易腐傷肌肉、黏膜、筋骨；當機體組織黏膜出現潰爛、壞死、腫大、損傷，均為毒邪所傷。把血脈調和、血脈暢通，毒邪自然就會得到清化了。也就是說氣虛血瘀，痰瘀互結，毒邪化生，邪在肺，則病在鼻。

中醫治病幾千年的歷史，大原則歸納總結為8法：汗、吐、下、清、消、溫、補、和。Usahhb特色中醫取嚏活血法在過敏性鼻炎的治療過程中使用了吐、清、溫、補、和五大中醫法則。

第一步：取嚏排鼻毒。採用吐法、清法。因為鼻和肺在一個系統，處於人體的上焦，按照黃帝內經的治療原則要用吐法，取嚏就是這個道理。清，清熱排毒。

第二步：採用溫法理氣活血，修復鼻黏膜。

第三步：扶正補肺、益氣保衛。如果說第一步、第二步是要解決鼻炎症狀的問題，那這第三步就是要解決過敏性鼻炎病根的問題了。中醫認為易過敏的人為特稟體質，先天稟賦不足和遺傳等因素造成的特殊體質，包括先天性遺傳性生理缺陷與疾病，容易過敏的人因為先天氣血不足、肌表不固、抵抗力不強，需要補氣血，和固表培元。和法就是陰陽調和，氣血調和，扶正補肺就治療花粉症、過敏性鼻炎的大法。使已經失去平衡的上焦臟腑功能，恢復到陰陽、氣血相對的平衡狀態，當肺氣充足，氣機升降、通調水道功能正常，鼻子就不得病了，花粉症、過敏性鼻炎才能真正康復。

Usahhb特色中醫取嚏活血法治療過敏性鼻炎優勢，具有：

1、清敏快：使用軟膏基質在鼻腔內壁停留較長時間，在鼻腔內形成一層保護膜，就像戴隱形口罩一樣，改變鼻內環境，具有吸附隔離花粉等過敏原病毒的功能。

2、排毒快：10-20分鐘打開閉合竇口，排出鼻腔深層鼻毒，讓鼻病毒無處藏身。

3、止癢快：用藥後5-10分鐘即可減輕癢痛。

4、通氣快：用藥當天即可緩解鼻塞症狀。

5、止涕快：初用藥，涕量增加，是為清除餘涕過程，十天后基本停止流涕。

6、黏膜修復快：採用20多種天然草藥提取修復粘膜因素，用藥當天緩解黏膜紅腫症狀。

7、安全方便：不經腸、胃吸收，直接把藥膏抹於鼻內，與人體親和性好，長期使用無不良反應，同時也無依賴性。

8、防止復發：根據傳統中醫理論，結合現代醫藥研究成果和中醫臨床經驗研製而成。純中草藥，達到控制花粉症、鼻炎的病情，改善和阻斷花粉症、鼻炎的病理基礎，改善鼻腔內毒邪化生環境，有助於抑制鼻炎致病菌，達到標本兼治治療花粉症、鼻炎的目的，防止病症再次發生。根據眾多客戶回饋見效快、無痛苦、安全方便、不易反復。

歡迎紐約市被花粉症、鼻炎、視力不佳困擾及久治不愈的病患致電1(689)777-2222(同為微信號)預約免費諮詢體驗，電郵信箱：[email protected]。並可為境外或者美國外州的鼻炎人士代發貨，所有產品均由美國紐約中心專責配發，歡迎垂詢預約問診！

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