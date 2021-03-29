AARP提醒第二劑疫苗接種前的注意事項

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除了嬌生公司的疫苗 只需要注射一次外，輝瑞 和莫德納的疫苗都需要接種兩次，才能完成疫苗接種。傳染病專家兼 國家傳染病基金會（NFID）醫學主任 William Schaffner博士建議，如果第二次預約被取消，要主動重新安排接種第二劑疫苗。

有關於第二劑疫苗相關資訊有以下內容。

1、副作用很可能會更強烈

美國著名的馬友診所（Mayo Clinic）傳染病專家兼疫苗研究組主任 Greg Poland博士說，在疫苗裡沒有活病毒，所以接種疫苗不可能感染新冠病毒。但許多人在第一劑疫苗後僅有輕微症狀。卻在第二劑疫苗接重後產生發冷或發燒等現象。

在輝瑞臨床實驗的 18 至 55 歲的參與者中，有 31% 的人在第二劑後報告發燒，而第一劑後只有 8%。疲勞、發冷、頭痛和肌肉、關節痛也是兩種疫苗的第二劑接種後的更常見症狀。好消息是，資料顯示，年長者不太可能出現疫苗反應。在輝瑞試驗的年滿 55 歲的人群中，22% 的人在第二劑疫苗後出現發燒，而有 3% 的人在第一劑後有溫度異常。

2、接種前避免吃止痛藥

CDC 並不建議民眾在接種前吃止痛藥，除非是醫生建議。Poland 和 Schaffner 說，在接種之前先吃止痛藥可能削弱疫苗的有效性。但是，在疫苗接種後吃乙醯胺酚 (Tylenol) 或者 Advil 或 Motrin 這樣的藥物來治療疼痛、發燒、發冷或頭痛等副作用是可以的。

3、劑量的間隔不用很精確

輝瑞疫苗的第二劑應該是在第一劑之後的 21 天給用，而對於莫德納疫苗，建議的間隔期是 28 天。若無法在精確的日期安排預約，CDC 也允許稍有一些靈活性。第二劑疫苗可在第一劑之後最多六周注射，但仍建議最好按建議的間隔接種。

4、第二劑疫苗應來自與第一劑相同的製造商

CDC 表示，莫德納和輝瑞疫苗「不可互換，也不可與其他新冠 疫苗產品互換。混合產品系列的安全性與功效尚未被評估。

5、注射部位出現皮疹不是跳過第二劑的理由

如果在第一劑疫苗後的三到 10 天於注射部位出現皮疹，CDC 說，這並不妨礙接種第二劑，但建議在另一隻手臂接種。少數人在疫苗接種後出現此類皮疹，有時被稱為「新冠手臂」。在 2 月 10 日發布的指導意見中，CDC 表示該反應不被認為表示在接種第二劑後有更嚴重過敏反應的風險。

6、應該暫時避免所有其他疫苗

最近可能是接種帶狀皰疹或 Tdap 疫苗的時間，但您應在新冠疫苗劑量之間暫時避免接種那些疫苗。因為還沒有關於新冠疫苗與其他疫苗同時給用的安全與功效的資料，CDC 建議，在兩劑疫苗之前和之後兩周避免其他免疫接種。

7、不會立即產生完全免疫

在第二劑疫苗接種後，身體需要兩周時間形成對病毒的完全防護。在此之後，Schaffner 說，即使接觸新冠病毒感染者，出現嚴重疾病的機率幾乎為零。CDC 還說，如果暴露於新冠感染者，只要符合沒有症狀，且距離第二劑疫苗接種未超過三個月，皆不再需要檢疫隔離。

8、仍需要戴口罩

在公共場合應繼續戴口罩並保持社交距離。原因是，即使接種了疫苗，仍有小概率生病。此外，即使沒有症狀，仍可能攜帶病毒，並無知覺地傳播給還未接種疫苗的人。Schaffner 說，在全美實現群體免疫之前（即一個群體中大部分人都對疾病有免疫力時），每個人仍務必戴口罩，以阻止病毒的傳播。

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