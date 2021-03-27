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「我的媽媽」母親節繪畫比賽收件豐富獎金及獎盃 歡迎4-18歲學子踴躍參加

紐約訊
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月14日截稿。
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月14日截稿。

為響應即將到來的母親節，世界日報將再次與美國味全攜手合作，在這個值得紀念的節日舉辦母親節繪畫比賽，希望全天底下的孩子，將藏在心裡的感恩，以及說不出口的感謝，能全部賦予在手上的畫筆上，勾勒出對母親的愛，本賽事邀請全美國所有青少年與兒童參加。本屆主題為「我的媽媽」，主辦單位希望透過本次活動，能啟發子女感恩之心，並引導子女以具體行動回饋父母恩情。

今年的比賽依年齡共分三組，分別為幼童組（四歲至未滿九歲）、高童組（九歲至未滿十四歲）、以及青少年組（十四歲至未滿十九歲）。

參加者須以繪畫紙（限11英寸乘14英寸，橫豎構圖皆可）設計作品，今年主題為「我的媽媽」。本屆比賽鼓勵參賽者使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網：bit.ly/weichuanwj。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），在2021年4月14日前寄至紐約世界日報活動組（141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357），即可參加競賽。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位今年除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得獎盃一座。每組第一名可得獎金350美金，第二名可得250美金，第三名可得180美金，第四名可得120美金（限幼童組及高童組），佳作獎60美金；收件截稿日期為2021年4月14日（周三）。

評選結果及優勝作品將訂於2021年5月初在世界日報及活動官網公布。欲洽詢參賽詳情，請參考活動網站event.worldjournal.com或電洽：718-746-8889分機6309。

世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月14日截稿。
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月14日截稿。

世界日報 美國 紐約

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