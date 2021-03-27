法拉盛新龍興超市明日隆重新張 舞獅賀喜 免費停車 開幕酬賓好禮相送

法拉盛新龍興超市明日隆重新張。

新龍興超級市場將於周日(3/28)上午九點隆重剪綵開幕、舞獅賀喜。新龍興超市於緬街市中心及羅斯福大道上皆有開放的出入大門，地處法拉盛 最熱鬧的黃金地段，近地鐵 、交通方便；占地1萬2千多呎，店內琳琅滿目、齊全多樣亞洲食品及世界各式貨品，給顧客提供一站式的購物環境；為民眾提供更方便、更舒適的購物地點。超市備有專人泊車免費大型停車場(需購物滿$30，可免費停車一小時)；新張備有豐富且多樣的優惠活動，歡迎蒞臨。

家族經營的新龍興超市，在紐約 、費城都有分店，是深獲僑胞一致好評的優質超市。超市以商品新鮮優質、價格便宜而聞名。新龍興超市的各家超市裡總見店員們忙碌不停地補充貨品，貨如輪轉，也難怪新龍興超市裡的貨品如此新鮮。慶賀法拉盛新龍興超市隆重新張，備有豐厚的酬賓：凡消費滿$38元或以上，送成人口罩一盒(50pc)或海天味極鮮醬油一瓶(380ml)或薯片二包；消費滿$58元或以上，送實用蔬果洗潔籃一組或濃湯二包；消費滿$98元或以上，送最上橄欖油一瓶(64 fl/oz)或今麥郎方便麵一箱(24袋裝)；消費滿$128元或以上，送黃國寶米15磅一包或10元現金禮券或李錦記特鮮菇粉一瓶。多買多送，數量有限，送完即止(活動期間米、酒、特價及整箱商品除外)。酬賓自3/28-4/3/2021止，兌換限以當天收據，恕不可合併使用。

新龍興超市以專業技術，提供社區高品質的生鮮產品，並嚴格把關。大量進貨統一採購，以降低成本分享給消費者；完善物流管理系統，保持最優良的品質；店內各種新鮮蔬菜、海鮮、肉類、生鮮產品，每天從農場、碼頭運到，當天進場銷售。僑胞將享受到最新鮮齊全、合意味美的產品，保證買得新鮮，吃得開心放心。每週於世界日報上推出特價酬賓，讓僑胞輕鬆選擇最經濟實惠的商品，買多省多。

新龍興超市從亞洲各地進口各式乾貨，備有世界各地家鄉貨品及南北食材，各種調味料等。現代化冷凍櫃，各式冷凍食品一應俱全；家庭日用品、優質中國參茸補品、中外成藥、各種保健品可供選購，不論是零售或批發一律歡迎。該超市接受各大信用卡，歡迎餐館批發。法拉盛新龍興超市營業時間上午7點半至下午8點，地址：135-55 Roosevelt Ave/ 39-12 Main St., Flushing, NY 11354。電話：929-200-7058。