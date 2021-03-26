QuickBooks會計職業班 4月3日網上開課

掃瞄QR Code，輕鬆了解QuickBook-123網課詳情。

春回大地，萬物吐新。QuickBook-123主辦的會計職業培訓春季班將於4月3日周六下午12:00網上開課。美國 多地疫情有所緩解，工商企業紛紛蘊釀重開，目前正是需要抓緊學習充電、為即將重返職場做好充分的準備，所以現在報名學習會計正是最佳的選擇。

據介紹，3個月的網上職業培訓包括三大部分：1.會計基礎原理；2.實務財會經驗；3.電腦會計操作。為了客觀考核培訓的效果，QuickBook-123 將安排學員去考取全美通用的QuickBooks會計職業證書，並為需要找工作的學員免費介紹會計工作。

該會計職訓班的課程涵蓋企業財會的方方面面，主要包括以下內容：

1. 公司財務會計系統與會計基礎原理的介紹；

2. 電腦財會系統 QuickBooks 的建立與手做會計的區別；

3. 現金支票銀行卡收支、銀行對帳及信用卡的實務操作；

4. 客戶、銷售勞務收入、應收款與催帳的實務操作；

5. 供貨商、承包商、採購勞務支出與應付款實務操作；

6. 勞務成本、產品成本與庫存管理、固定資產與折舊核算；

7. 企業稅務（銷售稅、工資稅、所得稅等）核算；

8. 公司財務報表編制、分析與會計師審計報表介紹；

9. QuickBooks 網上版、Enterprise版等高級功能實操；

10. 中小企業綜合實例實操核算與Excel 的財會計算應用；

11. QuickBooks 會計職業證書考前練習與模擬考試。

為了確保培訓質量，QuickBook-123 有「三個免費」政策：即免費重學(報名後12個月內有效)、免費諮詢(無限制)及免費工作介紹(無限制)。職訓班每堂課4小時，每週網上上課6天，具體培訓時間為：周二至周日每天17:30-21：30（均為紐約 時間）。QuickBook-123採用中英雙語培訓，英語、會計零基礎的新移民都可以學，包學包會。大家可先登入Zoom，先試聽，後報名。

QuickBook-123的總部位於NewCentury CPA, 9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。聯繫諮詢：William Shi, CPA；微信 ：williamqb；手機：626-353-6597（可留短信）。