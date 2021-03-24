現代IONIQ 5新定義電車生活方式

現代汽車 公司近期在線上的揭幕活動中推出了IONIQ 5中型CUV。作為現代汽車全新IONIQ品牌下第一個致力於電池電動車 (BEV)的車型，IONIQ 5通過可持續和創新的功能，重新樹立了電車生活方式的標竿。

IONIQ 5採用現代汽車集團專用的電池電動車架構(稱為電動全球模塊化平台E-GMP)，從而使IONIQ 5加長的軸距上具有獨特的比例。通過E-GMP，IONIQ 5提供了創新的內部設計，在車身各個部分採用環保材料，並具有超強性能、超快速充電、V2L對外充電功能，以及先進的連結與駕駛人輔助功能，在確保安全的同時提供終極的車內體驗。

現代汽車副總裁兼首席行銷官Thomas Schemera表示：「IONIQ 5能適應各種生活方式，在整個旅程中積極照顧我們的顧客。這是真正第一款藉由創新內部空間與先進科技而帶來全新體驗的電動車。」

IONIQ 5的漸進式設計代表了只有專用電池電動車平台才能提供的嶄新設計自由。IONIQ 5彰顯了現代汽車集團45年的發展歷程，使其成為客戶生活的一部分，創造了串聯過去、現在和未來的共同點。這是對永恆設計的重新定義，這個主題將隨著IONIQ系列的發展不斷擴張。

IONIQ 5獨特外觀的特點是受到現代史上第一款車Pony啟發的3000毫米軸距。延長的軸距表示設計師必須採用更複雜的方法，才能將這個新比例轉化成當代電動車的車身。

IONIQ 5的車頭配備了現代首款翻蓋式引擎蓋，可將面板間隙最小化，從而實現最佳的空氣動力性能。前方保險槓則採用醒目的V型設計，融合了獨特的日間型車燈，塑造出IONIQ 5獨有的燈光特徵。IONIQ 5的後方也採用了同樣的設計。

IONIQ 5側面備有自動平齊的車門把手，可提供清潔的表面造型，並提高空氣動力效率。車前與車後的造型在車門處融合在一起，展現出現代汽車「參數動力」的設計理念。強而有力的C柱形狀則受到現代「45」電動概念車的啟發，帶給車身令人目不轉睛的氣場。

IONIQ 5獨特的外觀設計以乾淨俐落的線條為特徵，營造出光滑細緻的外觀。車身表面和形狀使其具有近似幾何的棱角外觀。此外，現代的設計師將尖端的參數像素燈融入車前與車後。這個獨特的設計元素代表著現代汽車打算藉由電車專用的設計，在根本上重新塑造電動車的意圖。這個設計將延續到未來的IONIQ車型上。

現代汽車資深副總裁兼現代全球設計中心總監SangYup Lee表示：「為下一代創造出全新的行車體驗，這是我們開始這個項目的使命，既是展望未來，同時又以現代為本。IONIQ 5是對於永恆的新詮釋，連結了我們的過去、現在與未來。」

車內方面，「生活空間」主題的貫穿了整個IONIQ 5的內飾，最明顯的體現是可移動的中央控制台，可以向後滑動140毫米。這個中央控制台，加上存放電池的平坦地板，使在車內的移動更加方便自由。

IONIQ 5可提供531公升的後車廂空間，當第二排座椅完全摺疊時，空間可增加到將近1600公升。第二排座椅還可以向前滑動135毫米，並可以六比四的比例摺疊。同時，IONIQ 5備有多達57公升容量的前方車廂，對於需要攜帶額外行李的長途旅行特別有用。

IONIQ 5內部的許多部分，像是座椅、頂棚、門飾、地板與扶手，皆使用環保材料，像是回收塑膠瓶、植物基纱線、天然羊毛纱線、經過環保處理的皮革、以及含有植物萃取物的塗料。IONIQ 5還可以配備環保的太陽能車頂，通過收集能量並將其傳輸至電池組來支撐車輛的電源，進而提高能源效率。這個太陽能車頂能防止電池放電，同時提供額外的行駛距離。

IONIQ 5具有一系列的電力配置，可滿足每個客戶的行車需求，同時不會影響到性能。車主可以選擇58-kWh或72.6-kWh兩種電池組，還可以選擇兩種電動馬達的配置格式，既可以同時使用前部和後部的馬達，也可以僅使用後部馬達。所有電力配置均具有出色的行使範圍，最高時速可達每小時185公里。

IONIQ 5的最高電力配置為全輪驅動等級，搭配72.6-kWh電池，總輸出功率為225kWh和605Nm的扭矩。這個電力配置可以在5.2秒內從每小時0公里加速到每小時100公里。

行駛距離方面，假如是兩輪驅動搭配72.6-kWh電池的話，根據全球協調一致的輕型車輛測試程序(WLTP)標準，IONIQ 5充電一次的最大行駛距離約為470到480公里。

IONIQ 5的E-GMP能支持400-V和800-V充電配備。這個平台提供標準的800-V以及400-V的充電功能，無須其他組件或是適配器。這個多重充電系統是世界上第一個專利技術，讓電動馬達和逆變器得以運作，進而將400-V升壓至800-V，以實現穩定的充電兼容性。

通過使用350kW充電器，IONIQ 5可以在短短18分鐘從10%電力充至80%。根據WLTP的測試，IONIQ 5的車主只需為車輛充電五分鐘，即可獲得100公里的行駛里程。

另外，IONIQ 5還提供了創新的V2L(Vehicle-To-Load)對外充電功能，讓車主能夠自由使用任何電動設備，並為其充電，例如電動自行車、踏板車、或是露營設備，好比像是帶有車輪的充電器，提供高達3.6kW的功率。

IONIQ 5無縫集成了先進科技，增強了用戶的數位體驗。寬大且可定制的雙座艙備有12吋全觸控信息娛樂屏幕以及12吋無罩數位儀表盤，可以滿足客戶的任何需求。

IONIQ 5在現代汽車中首次配備擴增實境抬頭顯示器(AR HUD)，將擋風玻璃變成顯示屏幕。

IONIQ 5也配備了更高級別的現代SmartSense先進駕駛人輔助系統，以確保最高的安全性和便利性。IONIQ 5是第一款提供第二代公路駕駛輔助的。其他駕駛輔助系統包括前方防碰撞輔助、盲點防碰撞輔助、智能限速輔助、駕駛人注意力警示、安全離車輔助、遠程智能停車輔助、遠光燈輔助等。

IONIQ 5將於2021上半年開始在部分地區上市。緊接著IONIQ 5之後，現代汽車將推出全電動房車IONIQ 6，以及大型全電動休旅 車IONIQ 7。

北美現代汽車深信每個人都應得更好的車。從設計和製造汽車的方式到對待顧客的方式，讓事情變得更好是北美現代汽車所做一切的核心。現代富有尖端科技的SUV、房車、休旅車、以及替代能源車款皆有現代保固計畫的背書，這是北美現代汽車讓顧客能有更好經驗的承諾。現代汽車全車系在全國超過820間經銷商銷售，並且將近一半的車輛是在位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，為韓國現代汽車集團的分公司。

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