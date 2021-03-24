楊心傳會計師解析聯邦稅務變革及應對

楊心傳會計師為全美註冊會計師協會會員，承接全美50州稅務作業。

隨著民主黨政府上台執政，許多納稅人關心新政府的稅務變革。執業於紐約 地區、全美的紐約註冊會計師楊心傳，特別針對未來稅務變革趨勢，提出見解供各地僑胞參考。他析，拜登總統的稅務施政方針，在個人方面和公司方面都有變化，納稅人要提前準備應對。

楊心傳會計師指出，個人稅務有以下改變。一、個人所得稅最高稅率從現有的37%提高到39.6%。二、對年收入超過40萬的人加收社安稅（現有法律社安稅收入上限為13萬7700元，稅率為12.4%）。三、增加長期資本收益和合格股息的最高稅率。對於年收入超過100萬元的納稅人，長期資本收益和合格股息的最高稅率將從20%提高到39.6%。四、增加遺產稅，將遺產稅稅率提高到45%，而免稅額則降至350萬元，並且取消稅基提升。五、增加兒童退稅 ，6-17歲兒童的稅收抵免從每人2000元增加至3000元，6歲以下可得3600元，並且可以全額退款。六、增加兒童及撫養人照顧抵退稅（Child and Dependent Care Tax Credit），從現有的3000元上限增加至8000元，多個受撫養人可申請最高16,000元的稅收抵免。七、增加照顧老人的稅收抵免，允許照顧年老親戚的人申請最高5000元的稅收抵免，老人家購買長期護理保險也可以申請優惠。八、增加首次購屋者退稅（First-time Homebuyer Credit），該政策曾於2009年4月至2010年6月實行。第一次買房人士可以申請1萬5000元稅收抵免，並於過戶時從買房價中扣減。九、增加醫療保費稅收抵免，使得購買醫保的費用不超過家庭收入的8.5%。十、增加租客稅收抵免，使得租金和水電費用等支出不超過收入的30%。

在公司方面的變化有如下內容。一、將公司稅率從現有的21%提高到28%，全球無形資產低稅收入（GILTI）稅率將由5%上調至21%。二、對帳面收入超過1億元但未繳納聯邦企業所得稅的企業徵收15%最低「帳面稅」。三、鼓勵製造業回歸美國，為製造公司設立新的稅收抵扣，制定退還條款以要求將製造環節遷出美國的企業返還曾享受的政府優惠。四、廢除延期機制之類的營業稅漏洞，鼓勵就業多元化，為低收入 人群和新移民創造就業機會並增加收入。

楊會計師表示，從上述可以看出民主黨扶濟低收入族群的施政方針，能否在2021年的公司、個人稅表中實施，可以靜觀其變。他提醒，在年初民主黨重掌參院，完成了總統、眾院、參院的「三冠王」後，對前總統川普的TCJA稅法將要取代或完善，兩朝稅改的較量將關係到執政黨的根基及1%還是99%的福祉。他估計，2020稅季不會平靜，2021稅改精彩可期，僑胞需要提早計畫準備。

楊心傳註冊會計師是紐約及全美會計師協會會員，接受全美50個州稅務作業，七天營業。公司地址：38-08 Union St., #2A, Flushing, NY 11354。電話：718-888-0895。