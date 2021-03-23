天下一家功夫燒臘承接禮豬 口味正宗

天下一家內的「功夫燒臘」現承接禮豬並提供各式優惠及酬賓。

中國 人慎終追遠的傳統文化在清明節祭祖上展現無遺。在疫情趨緩之際，華人應該祭奉先祖感其護佑，同時可讓家中子女承襲中國的傳統文化。日前，法拉盛 天下一家內的「功夫燒臘」推出承接禮豬，讓僑胞在祭祀時更顯誠心。功夫燒臘是正宗港式燒臘，不論口味、賣像與顏色皆是法拉盛地區首屆一指。功夫燒臘現備有酬賓活動，禮豬請預訂，其他各式燒臘可隨時現場挑選，歡迎僑胞前往。

色香味俱全的燒臘，屬於粵菜中的傳統名菜，包括燒鵝、乳鴿、乳豬、叉燒、排骨以及一些鹵水菜式。燒臘一般是先用秘制的醬汁醃制一段時間，再放到爐裡烤，火候及時間的掌握非常關鍵。上好的燒味，通常外皮香脆油亮，肉質鮮嫩多汁。禮乳豬皮脆，肥美，口味略帶多數人喜愛的甜味，是老廣記憶深處的美食。因此，老師傅的經驗及獨特的醬汁便是燒臘的靈魂。

早在西周已被列為「八珍」之一烤乳豬，毋庸置疑是燒臘界的「硬菜」。功夫燒臘嚴選2至6周左右約12至25磅乳豬，燒烤前將肋骨取出，用特製的燒烤叉撐開豬體明爐燒烤。如果用慢火燒制，烤出的豬皮光滑油亮，稱之為「光皮」；如果用猛火，燒制過程中在豬皮上塗油，可以把豬皮烤成金黃色澤、鬆化香脆的「麻皮」。無論光皮還是麻皮，共同特點都是皮薄香脆、肉質松嫩、骨頭香酥。吃時再點上白糖與特製甜醬，香脆可口，新年迎神接福、清明祭祖，或是開業、壽宴、婚慶等等的喜慶場合，都會見到烤乳豬的身影。

功夫燒臘為廣邀僑胞品嚐正宗各式港式燒臘並配合清明祭祖特別推出：40磅以上大豬$7/磅；33-39磅禮豬$268/隻；26-32磅中豬$228/隻；19-25磅乳豬$10/磅；12-18磅乳豬$13/磅；及全體乳豬$138/隻。廣受大眾喜愛的火肉、叉燒、排骨購買二磅或以上每磅僅$8.50；燒鴨系列$22/隻及燒雞系列$19/隻等。歡迎僑胞預定或前往選購。

功夫燒臘的盒飯也是深受大眾喜愛的營養餐選，單併$6/份；雙併$7/份；三寶飯$8/份；四寶飯$9/份；雙腿飯$14/份；鴨、雞腿飯$7/份（飯盒隨餐贈送礦泉水一瓶）。另購買功夫燒臘產品滿$40元，加購$1元即送火肉、叉燒、排骨(三選一)半磅。多買多送，切勿錯過。

各地移民匯集的紐約市 法拉盛，中餐館林立，匯集了東西南北不同的風味和菜系。而天下一家一直為落實美味被大眾所接受、喜歡，進而真正成為僑胞吃飯的好地方而努力。天下一家擁有多樣化的餐點選擇，且價格平易，歡迎僑胞駐足嚐鮮。

天下一家地址：142-28 38 Ave., Flushing, NY 11354。電話：516-696-3888。