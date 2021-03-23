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王嘉廉醫療中心設立兩處新冠疫苗接種站

紐約訊
王嘉廉社區醫療中心設立兩處新冠疫苗接種服務站。
王嘉廉社區醫療中心設立兩處新冠疫苗接種服務站。

聯邦衛生資源及服務管理局(HRSA)和疾病控制與預防中心(CDC)為王嘉廉社區醫療中心提供額外定量的新冠狀病毒疫苗。，為了保障嚴重受到新冠病毒影響的社區能夠公平有效地獲得疫苗接種，王嘉廉醫療中心被選中獲派更多疫苗供應。醫療中心的醫務副總監金曉星醫生表示：「醫療中心旨在為符合接種資格並面臨最大風險的就診者及社區民眾提供新冠疫苗接種服務。」

金醫生指出，醫療中心現在著重為醫療工作者及年滿65歲的人士提供疫苗接種。「當有更多疫苗供應時，我們會為更多符合其它接種資格的社區民眾提供疫苗。」上周末，王嘉廉社區醫療中心為就診者與社區民眾接種了超過1萬劑新冠疫苗。這是醫療中心開展新冠疫苗接種服務以來的一個里程碑。在紐約州政府供應新冠疫苗的短短幾周內，醫療中心在曼哈頓下城和皇后區法拉盛設立了專門提供新冠疫苗接種服務的地點。位於法拉盛的接種服務站得到了自助社區服務公司(Selfhelp Community Services, Inc.)的大力支持。

儘管開設了兩處新冠疫苗接種服務站並得到了HRSA的支持，但醫療中心表示，它仍然沒有足夠的疫苗來滿足每周數百個的請求。符合資格的社區民眾可以通過政府網站https://vaccinefinder.nyc.gov/查詢疫苗預約。有關新冠疫苗的最新消息，請瀏覽醫療中心網頁：www.cbwchc.org/Covid19.asp。

王嘉廉社區醫療中心已為社區提供超過1萬劑新冠疫苗。
王嘉廉社區醫療中心已為社區提供超過1萬劑新冠疫苗。

疫苗 法拉盛 紐約州

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