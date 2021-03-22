逾期返美綠卡要丟？朱&施律師樓有建議

由於疫情的影響，不但很多國際航班受到限制，各國之間的來往政策也收到了限制。但是如果離境超過半年以上，綠卡 持有人擔心入境美國 可能會遇到麻煩。根據美國法律規定，綠卡持有者在離境180天以內（6個月）， 都不需要申請任何返美許可；凡離境超過一年的永久居民，則需要申請回美證。而如果離境超過180天，但在一年之內，雖然法律沒有規定需要申辦回美證，但根據移民法，海關有權進行「特別處理與檢查」，以核實當事人是否真的有意願繼續居留美國。

律師說，綠卡持有如果要離開美國，通常有三類證件可申請。第一類是專門給「正在申請綠卡的外籍人士」的「提前離境許可」（Advance Parole，填寫I-131表格）。第二類是針對已有合法居留美國身分的永久居民，適用于「離開美國一年以上，兩年以下」的，用「回美證」（Re-Entry Permit，填寫I-327表格）。第三類也是針對已有合法居留美國身分的永久居民，適用于離開美國兩年以上的永久居民，有「居民返美簽證 」（Returning Resident Visa，填寫DS-117表格 ）。

由於疫情的關係，許多人去年1月回國後，至今沒有回來。那麼，他們超過了規定時間，怎麼辦？律師說，在美國境外停留超過一年或者超過回美許可證有效期的永久居民或附有條件的居民（CR）需要新的移民簽證(SB-1)以進入美國及恢復永久居留。

根據相關的規定，辦理SB-1簽證必須要滿足四個條件：第一，綠卡持有者離開美國必須超過一年以上；第二，在離開美國時永久居民身分尚未過期；第三，要有「從未放棄美國綠卡」的意向；第四，需要證明是因為「自己不可控制」的原因導致不能按時回美。

SB-1申請人須與美國駐廣州總領事館移民部聯繫安排首次面談，以確定其是否符合條件，如符合條件，則會被要求進行第二次面談。一般的辦理周期為三至六個月。

申請SB-1簽證需要準備以下表格和文件：

1.提交DS-117表格；

2.綠卡原件；

3.回美證（如果有）；

4.在美國境外逗留的時間及相關證明文件，如機票、護照印章、I-94等；

5.證明回美的意願，如美國稅表、在美國的存款、美國房產、在美國的家人和工作等；

6.證明是由於「自己不可控制」的原因不能按時回美，如重大疾病，疫情等；

除此之外，最好攜帶律師幫忙準備的解釋信件作為輔助，這將對申請大大加分。

如果第一次面談通過，領事館官員批准了回美申請，那麼將收到第二次面試通知，除了上述材料之外，可能還需要準備DS-260、體檢報告、護照、照片等，因人而異。SB1簽證的申請程式複雜，難度也比較大，申請人需要完成兩輪面試。如果移民官對於申請人逾期的理由不認同，那麼SB1簽證很可能會被拒絕。所以律師提醒廣大申請人，千萬不要以為隨便填填表格就可以，一定要認真準備，做好充足的準備，用充分的理由說服移民官。而在此過程中，找律師幫忙才是最穩妥的。

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