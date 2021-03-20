皇后區小頸 梁春雲齒列矯正女醫師「美冠牙齒矯正」五星評鑒

梁春雲女醫師「美冠牙齒矯正」(Caliper Orthodontics)五星評鑒，為顧客改善顏面骨異常與咬合矯正等雜症。

位於皇后區 小頸（Little Neck）北方大道上，由梁春雲齒列矯正醫師(Cynthia C. Leung, DDS，MSD)親自駐診的美冠牙齒矯正(Caliper Orthodontics)是位少數真正接受過完整齒列矯正訓練的女醫師，並持有專業認證學歷的齒列矯正醫師。梁春雲齒列矯正女醫師不僅醫術精湛，診所提供更多的齒列矯正醫學服務。

梁醫生指，擁有潔白整齊的牙齒，事關重要。整齊的牙齒不僅能使人的笑容與面貌立體端正，且齒顎矯正若能越早開始齒列越好。絕大部分的主流群眾，許多就是從小就開始進行齒顎矯正，因此成年後都有了一口整齊完好的笑容與面貌。齒顎矯正學（Orthodontics）是牙醫學的一門專科，是研究咬合不正，又稱為Malocclusion的治療方法。齒顎咬合不正，大多數來自於牙齒不規範的生長，或是上下顎不成比例。梁醫師說，齒列矯正的咬合問題有分為上顎咬合(Upper bite)與下顎咬合(Under bite)問題，在過去有時是要通過手術來做矯正治療。隨著現代醫學科技日新月異，矯正技術及矯正器的突破進步，使矯正的過程變得更佳方便也減輕了痛楚。

齒列矯正最在乎的就是咬合。齒顎矯正從醫學角度來講，當人的牙齒排列咬合異常，將影響生理及心理並產生明顯障礙，比如臉形歪斜、咬合不正、唇顎裂等都必須接受矯正治療。相反，在主觀方面則要看個人之審美標準，人際關係及職業等需求而做出適當決定。

梁醫生曾針對過上百個案例做過研究發現，其中包含人種和所面臨病變的因素。梁醫生指出，齒列矯正是牙醫學界的一大突破，當人擁有了一口整齊健康的牙齒後即可擁有完美的咬合，而在青少年群體中齒列矯正更深受青睞。梁醫生建議廣大的家長們， 8至12歲孩童，最好是在家長陪同下一起前往齒列矯正醫師處做個初步的檢測 。

皇后區小頸地址：255-03 Northern Blvd. Little Neck, NY 11362（皇后區小頸近長島 那蘇郡），美冠牙齒矯正官網：www.caliperortho.com。聯繫電話：718-225-8828，診所防疫措施嚴格敬請顧客放心看診，只接受預約。