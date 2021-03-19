皮膚科醫師陳惠萍 談異位性皮膚炎

皮膚專科醫學博士陳惠萍醫師，針對冬季反覆異位性皮膚炎發作患者增加，提出異位性皮膚炎的成因和保養注意事項供僑胞參考。她說，異位性皮膚炎的原因是多重的，並非單一原因就可以促成，簡而言之，可將之歸納為體質、皮膚障壁功能受損、皮膚免疫失調與環境因素 。陳醫師表示，事實上九成以上的異位性皮膚炎是可以獲得控制的，平常注意防範並和醫師配合，讓異位性皮膚炎不再是個困擾。

異位性皮膚炎並非一直處於發病狀態，而是會時好時壞，惡化因子包括情緒、壓力、過敏 原、感染、刺激物、皮膚乾燥、溫度與溼度的改變等等。治療的目的在於控制病情，使之無症狀或輕微症狀，並期望生活品質不受影響。治療主要從鞏固皮膚障蔽，調控皮膚發炎反應與避免過敏原著手。

治療的方法包括，局部塗擦包括局部類固醇、非類固醇免疫調節劑與局部抗生素，口服藥物包括抗阻織胺、抗生素或抗病毒、類固醇、免疫抑制劑，另外還有紫外線照光治療。陳醫師說，異位性皮膚炎患者要注意保養與照顧，簡單分為食、衣、住、洗、樂，下面分別概述。

一、食：少部分小孩可能對食物產生過敏反應，但通常會隨著年紀而改善，與其一味的限制飲食，倒不如均衡飲食，避免食用含防腐劑、色素或過多添加物的食品才是。

二、衣：盡量穿著柔軟舒適、通風吸汗之衣物，避免使用刺激性的清潔劑，而且要完全將清潔劑沖洗乾淨，盡量選擇純棉，避免羊毛與人造纖維。

三、住：房間有良好通風，不要過於潮濕或太熱，定期保持環境整潔，避免灰塵、塵蟎，房間避免使用地毯，避免羽毛或乳膠材質之枕頭與床墊，可使用防蹣護套或床單。

四、洗：使用不含皂鹼、成分溫和的清潔產品，沐浴後輕輕拍打擦乾身體，勿用力擦拭，洗完澡後千萬別忘了擦拭乳液。

五、樂：適度運動是必要的，但記得運動後要立刻以清水將汗液沖洗掉。

陳醫師說，新的治療觀念愈來愈著重於保濕劑的使用。研究發現，異位性皮膚炎的小朋友往往有皮膚障壁不全的現象，保濕劑的使用能增加皮膚保護層，預防異位性皮膚炎之復發，盡量選擇成分單純、無色素、香精、低防腐劑、低刺激性、保濕度高的保濕劑。例如，凡士林或尿素便是很好的保濕劑。

陳惠萍醫學博士是長島 北岸Manhasset醫院的主治醫生，通過美國皮膚科特考，取得文憑，是一位「學術與經驗」均極為豐富的醫生。陳醫師及服務人員皆說流利的國、英、粵語。該診所主治成人及小孩有關各類皮膚病、各種皮膚頑症，各種過敏源引發的皮膚症狀及花粉過敏症狀、毛髮及指甲疾病以及外科手術的皮膚腫瘤及癌症切除等。

陳惠萍皮膚專科醫學博士診所預約電話：718-762-6462/718-509-6475（接受大部分保險 、無保險優惠）。地址：136-33 37th Ave. #4A, Flushing NY11354（復興大廈）；門診時間：周一至周六。