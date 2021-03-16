治療第 4 期肺癌 在全球大流行的疫情中堅守希望

被診斷出肺癌的震驚會令人難以接受。 COVID 19 疫情 發展的不斷變化定會給原本就使人驚惶的窘境帶來更多焦慮。儘管現時對於 COVID 19 尚有許多未解之謎，但有一點我們可以肯定的是 — 肺癌患者應保持希望。目前幫助患者對抗肺癌的多種治療方案，比起過往都有更好的成效。

就此，我們採訪了來自 Excelsior Integrated Medical Group 的著名腫瘤 科醫師郭松川，以了解肺癌診斷和治療技術的進步。

可以請您解釋一下 biomarker 檢測 對第 4 期肺癌患者及其治療有何影響嗎？

如果您被診斷出第 4 期肺癌，了解癌症 的 biomarker 便是您獲得初步診斷後的下一個重要步驟。Biomarker 檢測尋找腫瘤中基因或蛋白質的生物學變化，從而判斷是否某種特定的突變可能導致癌症生長和擴散。

醫生利用 biomarkers 檢測的結果來評估您的治療方案，其中可包括標靶療法。第 4 期非小細胞肺癌（non-small cell lung cancer, NSCLC）患者可能對分子 biomarkers 突變檢測呈陽性結果， 包括有 EGFR、ALK、BRAF、MET、ROS1 和 NTRK。

簡稱為 EGFR 的表皮生長因子受體是一種常常在非小細胞肺癌亞裔 患者身上發現的 biomarker。有將近 50% 的第 4 期肺腺癌（非小細胞肺癌的亞型）亞裔患者的 EGFR biomarker 檢測呈陽性結果。具有 EGFR 突變的第 4 期非小細胞肺癌患者可採用標靶療法進行治療。

患者對 biomarker 檢測的須知事項有哪些，他們應該向醫生提出什麼問題？

Biomarker 檢測有許多不同的名稱，如突變檢測、基因檢測、分子檢測或基因組檢測。醫生會建議進行 biomarker 檢測以確認您所具的驅動突變是否可被治療。Biomarkers 檢測有兩種方式 — 組織檢測或血液檢測。有可能需要進行兩種檢測來全面診斷您的癌症。在疫情大流行期間，由於需要減少接觸，您也可以舒適地在家中進行驗血。

舉例說，如果您的第 4 期非小細胞肺癌檢測對 EGFR biomarker 呈陽性結果，便可採用 EGFR 酪胺酸激酶抑制劑（tyrosine kinase inhibitor）標靶療法進行治療。這些療法是每日口服一次的藥丸，專門針對發生突變的 EGFR，即驅使肺癌生長和擴散的因素。如此，這種療法便有可能阻止癌症的生長和擴散，且為患者延長病情無惡化的時間。

對於剛被診斷出肺癌的患者，您有什麼建議？

治療肺癌是一個需要恆心和耐性的漫長過程。在確診第 4 期肺癌後，也許您想立刻展開治療。但我不得不再三強調，如果可以的話務必接受 biomarker 檢測，因為 biomarker 是選擇治療方案的關鍵。對第 4 期肺癌的完整診斷應包括 biomarker 檢測。任何第 4 期肺癌患者都應該向醫生詢問他們的腫瘤是否已進行了 biomarker 檢測，以及他們可能具有哪種 biomarkers。面對艱難挑戰，知識可以發揮力量。

如果您有興趣了解更多關於肺癌及其治療方案，可上網到www.TreatYourLungCancer.com/ch

©2021 AstraZeneca. 保留所有權利。US-51412 最近更新日期 3/21