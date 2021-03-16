了解肺癌醫學的進展 知識就是力量

肺癌是一種影響我們身邊無數人的嚴重疾病，但真正了解它的人並不多。治療肺癌的第一步是要全面了解您的個別肺癌類型和有哪些對應的治療方案。

我們從最近席捲全國的健康危機中可以看到，擁有正確的意識和教育 對於獲得更佳的醫療成果來說尤為重要。就此，我們採訪了來自 Excelsior Integrated Medical Group 的著名腫瘤 科醫師郭松川， 關於我們需要知道些什麼才能夠更好地對抗肺癌。

肺癌是什麼？

當異常細胞不受控制地生長並導致肺部出現腫瘤時，這個人就會患上肺癌。大多數人都誤以為肺癌只有一種，但事實上，肺癌有很多不同的類型。

根據癌細胞 在顯微鏡下的外觀，肺癌可分兩大類型：非小細胞肺癌（non-small cell lung cancer, NSCLC）和小細胞肺癌（small cell lung cancer, SCLC）。非小細胞肺癌是最常見的類型，佔所有肺癌的 80% 至 85%。非小細胞肺癌又可細分為腺癌和鱗狀細胞癌等不同的亞型。由於每種癌症 各有不同的行為特性且對治療的反應也不同，因此我們必須儘可能多地了解個人所患的肺癌，以尋找合適的治療方案。

肺癌的成因有哪些？

肺癌是因為肺部細胞 DNA 的突變或變異而引起的。導致肺癌的因素有許多。吸煙是第一大危險因素，但如果您有接觸輻射、二手煙、空氣污染、石棉或氡氣等等，都可能會增加您患上肺癌的風險。

人們對肺癌其中一個最大的誤解是：只有吸煙者才有風險。吸煙者固然面臨患上肺癌的最大風險，但肺癌其實可能會影響所有人。 事實上，有大約三分之一的亞裔 肺癌患者從未吸煙。

肺癌治療的發展如何？

隨著近年肺癌治療的進步，醫生現在能夠對每一位患者的腫瘤深入研究以獲得更詳細的訊息。傳統的治療方法包括手術、放射治療和化療。現今，治療手段還包括標靶療法和免疫療法。

醫學專家最近發現某些突變會導致癌症不受控制地生長和擴散。帶有這些驅動突變的腫瘤有可能通過標靶療法進行有效治療，或許會有更佳的治療成效。患有某些類型的第 4 期非小細胞肺癌 — 也就是腺癌的亞裔非吸煙者當中，驅動突變的發生頻率接近 50%。這些患者則有機會受益于標靶療法。

通過研究患者腫瘤的基因檔案，識別存在於腫瘤中的驅動突變 – 又稱為 biomarkers，醫生便能夠針對患者提出量身定制的的治療計劃。這種根據患者的疾病特征對症治療的方案被稱作靶向藥物。採用這種方法，使醫生可以為每一位患者確定最佳的治療計劃，從而幫助患者增加延續生命的機會。

我們會在下一篇文章繼續報導郭醫生的採訪內容。

如果您有興趣了解更多關於肺癌及其治療方案，可上網到 www.TreatYourLungCancer.com/ch

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