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關懷社區、提供專業理財服務 發揮女性特質就業好選擇

紐約訊
將近一個半世紀，紐約人壽女性從業人員宵衣旰食，貢獻心力，直至今日，紐約人壽華裔團隊中的女性從業人員業績表現依然優秀、亮眼。(圖擷自於紐約人壽官網)
將近一個半世紀，紐約人壽女性從業人員宵衣旰食，貢獻心力，直至今日，紐約人壽華裔團隊中的女性從業人員業績表現依然優秀、亮眼。(圖擷自於紐約人壽官網)

從1987年起，每年的三月是美國婦女歷史月(National Women’s History Month)，以表彰女性的歷史成就。女性在職場上的優異表現，在近30年來更是屢見不鮮。今年，美國更出現了第一位女性副總統，顯示女性對職場、社會、國家及國際事務的貢獻是不容小覷，足與男性等質量比評。

十九世紀，在美國婦權會議舉辦前三年的1845年，紐約人壽即已成為首批為婦女擔保的保險公司之一，1880年時出現第一批女性業務代表。一個世紀以來，見證女性就業市場艱辛歷程及近年來的蓬勃發展。紐約人壽有專門的Women Market團隊，在招募、培養、扶植女性方面積累了大量的寶貴經驗，協助女性解決就業困境、追逐創業夢想、購買理想房子、支付子女教育費用、顧全長者護理、計畫無憂退休養老方案等。

2019年全美女性企業主有1290萬，創造了18.5億的財政收入和937萬就業。其中，亞裔女性企業主有116萬之多，創造了2.23億的財政收入和117萬就業，亞裔女企業主創造人均收入及就業機會，仍然在所有族裔中占有最高的比例。2020年初，政府數據顯示，美國女性有酬勞動力的數量超過男性，然而隨新冠疫情起伏，學校與日托中心陸續停業，女性主導的服務類企業遭遇打擊，女性創業與就業的局勢受到重創。2019年紐約人壽新雇用的女性業務代表比例為39%，2020年華裔市場新雇女性比例超過50%，大法拉盛分行經理王海鋁表示，她的團隊裡，女性占比達70%之多。

紐約人壽大法拉盛分行經理王海鋁表示，紐約人壽為女性提供了足不出戶即可享受免費的遠...
紐約人壽大法拉盛分行經理王海鋁表示，紐約人壽為女性提供了足不出戶即可享受免費的遠程培訓與專業輔導的就業機會，上班時間彈性，可家庭、事業兩雙全。(圖/王海鋁提供)

統計數據顯示，2020年2月以來，共有540萬女性失業，占同期淨失業人口的55%，至2020年9月就有86.5萬女性退出了勞動力市場，職場媽媽失業人數是爸爸的三倍，2020年12月，男性就業人數增長了1.6萬，但女性就業人數減少了15.6萬。《財富》雜誌2021年2月3月發表了「美國是否將放棄職場女性」，引用了女性政策研究所的總裁及首席執行官妮拉爾梅森的觀點，指出女性失去了太多，受到了巨大的衝擊。

全球大量行業受疫情衝擊後一蹶不振的情況下，風險管理行業逆勢向上，壽險行業備受青睞，2020年主動報名要求加入壽險行業的應聘者比以往任何一年都多，紐約人壽的執照培訓課每月都開。2020年ThinkAdvisor統計表明，83%的女性持有壽險額度少於男性均值，疫情讓女性對於安全健康的渴求更加提升，有意加盟壽險、健保、理財行業的女性報名者大幅提高。

紐約時報指出：72%的女性、81%的千禧代女性覺得投資令人費解，全美女性手中掌握著大約220萬億的資產。福布斯統計，全美五十歲以上屬於Super Consumer「超級消費者」的女性多達四千萬，其中年薪十萬以上者的比例最高，掌握著150萬億的年度購買權，掌控95%的家庭消費決策權。

另一方面，女性平均壽命比男性更長，只有12%的女性很樂觀於未來能夠擁有舒適的退休生活，56%的女性擔心將來的退休金不足而不得不在65歲後繼續工作，對財務安穩的需要更強。因此，無論是千禧代，還是掌控家庭消費決策權的超級消費者，都急需專業的理財服務，市場看好。

百萬圓桌協會（MDRT）是壽險理財專業人士的國際性最高組織，遍布世界69個國家500多家公司共有超過62,000名壽險與金融服務專業人士。MDRT會員榮譽，代表著國際公認的壽險和金融服務業的卓越標準。紐約人壽連續66年領銜百萬圓桌，2020年共有2580多位百萬圓桌會員，其中Court of the Table有450多位，Top of Table有160多位。紐約人壽百萬圓桌中女性會員數量為556位，數量之多，凌駕於其他公司，占據全美45.4%之多，足見紐約人壽育才有方，175年來在提供專業理財業務、培養敬業愛業的理財代表上取得卓越成就。福布斯從九個方面進行考核，將紐約人壽列為最受尊敬的壽險公司。

紐約人壽百萬圓桌會員王一舟表示，房產投資向來都是華人最感興趣及津津樂道的話題，紐...
紐約人壽百萬圓桌會員王一舟表示，房產投資向來都是華人最感興趣及津津樂道的話題，紐約人壽APG高端財務規畫部將不定時推出房產投資規畫的專題講座，敬請留意、諮詢。(圖/王一舟提供)

大法拉盛分行經理王海鋁指出，紐約人壽為女性提供了足不出戶即可享受免費的遠程培訓與專業輔導的機會，開單簽約統統都可以遠程操作，是女性安居樂業的理想選擇。如果您有基本的電腦操作技能和中等英文能力，歡迎致電了解工作機會與薪酬福利，王海鋁手機：917-822-9111。

房產投資歷來是華人最喜聞樂道、男女都休戚相關的話題，紐約人壽APG高端財務規畫部將推出房產投資規畫的專題講座，詳請請洽：王一舟（百萬圓桌會員）手機： 929-369-1777。王一舟由2020年加盟壽險行業，在紐約人壽通力培養下榮獲百萬圓桌Court of the Table。

紐約時報 壽險 就業

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