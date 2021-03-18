資金周轉公司QM Advance提供小商家借貸

QM Advance 為小商家提供簡易快捷的資金周轉，協助您企業發展更順利。

資金周轉公司QM Advance提供了一個既簡便又快捷替代傳統的商業貸款 方案，這種借貸方式快速，為數以萬計的需要即時營運資金的小商家、生意老闆、小企業主提供立刻解決的方案。全美國 各州華人 社區的小商家、小企業主，均可提出申請。商家、生意老闆利用此方案可借貸20萬元甚至更多的資金。

由於QM Advance公司是直接放款，因此有助於公司更快、更順暢地完成流程，及不需要向客戶收取額外的費用和佣金，並且針對商家的需求而做調整，因此本公司的客戶90%是回頭客戶。QM Advance提供的此方案不但99%審批成功，24至48小時放款，並且是行業內價格最低的，沒有隱藏費用，無手續費，不查信用以及無需個人擔保等條件。該公司的負責人表示 : 公司審批是否用於此方案的指標更注重的是商家的業務未來前景， 而並不是企業負責人的過去信用紀錄。

此方案適用於商家包括：超市、餐館、雜貨店、麵包店、乾洗店、美容美髮、按摩 Spa甲店 。借貸的資金可以用於企業發展的任何一個用途。此方案的資金周轉原理是把企業未來的應收款項用於現時的資金周轉，這筆資金可以用於任何商業目的。QM Advance公司提供的貸款方案不同於商業貸款， 該公司的服務宗旨是協助您企業的成功，從而達到幫助小企業們度過行業低潮以及難關的目的。

申請步驟很簡單，不需找經紀人，如果您現在已經準備好拓展您的業務 ，請現在就來電洽詢 ：Sara黃，電話： 718-866-4855；網站：www.qmadvance.com。申請者可以直接網上填寫申請表格，免費諮詢。公司地址：61-43 186th Street., Fresh Meadows, NY 11365。