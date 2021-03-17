馬蘭律師康斗和合作公寓答疑談首次買房注意事項

馬蘭律師精專辦理各類法務案件，為客人力爭權益。

馬蘭律師擁有近20年豐富的法務經驗，並持有紐約、新澤西州執照及美國法學博士學位，專業辦理各類地產買賣，如空地買賣、法拍屋、轉名及房契過戶，提供更多各類商業買賣、移民 、破產 、遺囑及遺產、婚姻家事等全方面的法律服務。

馬蘭律師表示，近幾年華人 社區的房價居高不下，有許多華人則選擇購買合作公寓(Co-op)，因此合作公寓變得熱門和搶手。需要注意的是，合作公寓不屬於私人產權，買家將擁有的只是合作公寓公司的股份及居住權。而康斗(Condo)屬於私人產權，和合作公寓僅憑外觀很難分辨出來，康斗與合作公寓一樣需支付維持費，另外還有地稅及水電煤氣費用等。

馬蘭律師提醒，買家在購買合作公寓時需注意幾點：1. 查看合作公寓過去三年的財務報表，主要是注意幾項大的開銷，是否有突然大幅增漲的現象。2. 如果是透過Sponsor Sale購買的單位，雖然是無需和管理公司面談，手續上也較簡便，但同時也要確認這些Sponsor的股份不能超過該大樓的5%，如果超過5%，有可能銀行不給貸款，合作公寓公司也可能被Sponsor這些大股東操控。3. 買賣時需要支付的Flip tax(轉手費)，每棟合作公寓不盡相同，所以在購買前除了知道房價外，還需要了解實際上公寓公司所收取Flip tax及維持費和雜費等支出。4. 需了解合作公寓本身是否擁有該土地或是租賃，如果是租用的土地，建議買主放棄購買，因為當土地的租約期滿，合作公寓則必須歸還。雖然相對來說合作公寓的價格遠遠會比康斗的價格低，但是背後的繁文縟節需要請專業及有經驗的律師來仔細檢閱及過濾。

馬蘭律師除精辦各類地產交易及商業買賣，也提供移民、破產、遺囑及遺產、婚姻家事等全方面的法律服務。法拉盛辦公室地址：41-25 Kissena Blvd., #116, Flushing, NY11355(百利大廈內116室)。歡迎僑胞蒞臨垂詢，電話：718-886-8508。