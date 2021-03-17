我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

馬蘭律師康斗和合作公寓答疑談首次買房注意事項

紐約訊
馬蘭律師精專辦理各類法務案件，為客人力爭權益。
馬蘭律師精專辦理各類法務案件，為客人力爭權益。

馬蘭律師擁有近20年豐富的法務經驗，並持有紐約、新澤西州執照及美國法學博士學位，專業辦理各類地產買賣，如空地買賣、法拍屋、轉名及房契過戶，提供更多各類商業買賣、移民破產、遺囑及遺產、婚姻家事等全方面的法律服務。

馬蘭律師表示，近幾年華人社區的房價居高不下，有許多華人則選擇購買合作公寓(Co-op)，因此合作公寓變得熱門和搶手。需要注意的是，合作公寓不屬於私人產權，買家將擁有的只是合作公寓公司的股份及居住權。而康斗(Condo)屬於私人產權，和合作公寓僅憑外觀很難分辨出來，康斗與合作公寓一樣需支付維持費，另外還有地稅及水電煤氣費用等。

馬蘭律師提醒，買家在購買合作公寓時需注意幾點：1. 查看合作公寓過去三年的財務報表，主要是注意幾項大的開銷，是否有突然大幅增漲的現象。2. 如果是透過Sponsor Sale購買的單位，雖然是無需和管理公司面談，手續上也較簡便，但同時也要確認這些Sponsor的股份不能超過該大樓的5%，如果超過5%，有可能銀行不給貸款，合作公寓公司也可能被Sponsor這些大股東操控。3. 買賣時需要支付的Flip tax(轉手費)，每棟合作公寓不盡相同，所以在購買前除了知道房價外，還需要了解實際上公寓公司所收取Flip tax及維持費和雜費等支出。4. 需了解合作公寓本身是否擁有該土地或是租賃，如果是租用的土地，建議買主放棄購買，因為當土地的租約期滿，合作公寓則必須歸還。雖然相對來說合作公寓的價格遠遠會比康斗的價格低，但是背後的繁文縟節需要請專業及有經驗的律師來仔細檢閱及過濾。

馬蘭律師除精辦各類地產交易及商業買賣，也提供移民、破產、遺囑及遺產、婚姻家事等全方面的法律服務。法拉盛辦公室地址：41-25 Kissena Blvd., #116, Flushing, NY11355(百利大廈內116室)。歡迎僑胞蒞臨垂詢，電話：718-886-8508。

破產 華人 移民

上一則

紐約州會考多數取消 僅保留4學科

下一則

皇后區可樂娜接種率紐約市最低 議員籲增注射站

延伸閱讀

一分鐘解答／哪類中小企業可獲SBA貸款

一分鐘解答／哪類中小企業可獲SBA貸款
我很好，請放心”瑪堡祿紀念陵園~靈魂永駐的天堂

我很好，請放心”瑪堡祿紀念陵園~靈魂永駐的天堂
中國打房新招 掐住土地供應

中國打房新招 掐住土地供應
中國調控房市 擺脫土地財政依賴

中國調控房市 擺脫土地財政依賴
反對法拉盛濱水項目 多團體告市府及議會

反對法拉盛濱水項目 多團體告市府及議會
台商投資障礙多 盼印度改善創雙贏

台商投資障礙多 盼印度改善創雙贏

熱門新聞

該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

2021-03-15 12:23
曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

2021-03-13 15:23
韓裔博主曼哈頓遭白女大罵「x子，滾回共產主義中國」。(現場視頻截圖)

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

2021-03-15 15:33
努力追夢的潘先生開了自己的美食店，希望更多人品嚐到他的廚藝。(記者朱蕾/攝影)

疫情打不倒 華男在家做梅菜包 創業開店

2021-03-10 02:27
10日(周三)早8時起，紐約所有60歲以上民眾可以預約接種，3月17日(周三)起，州內所有接種點將可為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必再根據居住地、職業區分。(美聯社)

紐約州60歲以上民眾 明起可預約接種

2021-03-09 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％