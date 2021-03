ECA International等三家團體舉辦基督教布道會

中文講員熊焱牧師是畢業於北京大學法律系研究生。他在美國完成學業,獲得英美文學學士,並取得神學教碩士、博士學位。 英文講員Dr. Scott A. Lemenager牧師,現任國際福音教會聯盟主席特別助理,也是神學院退休教授,為主做工40多年。

由國際福音教會聯盟(ECA International)、紐約 新生命華人宣道會暨紐約華人基督徒團契共同舉辦,主題為「認識基督復活的大能」的2021復活節布道大會,謹訂於4月3日起連續四天,分別於紐約法拉盛 教堂、曼哈頓教堂和布魯克林教堂舉行,歡迎各界參加。

布道大會將由紐約新生命華人宣道會主任牧師孫家驥主持,英文講員是Dr. Scott A. Lemenager牧師。Scott博士現任國際福音教會聯盟主席特別助理,也是神學院退休教授。他服務教會和神學院40餘年,育有十名子女及有15個孫兒女。

中文講員熊焱牧師則是畢業於北京大學的法律系研究生,1992年來美,1994年加入美國 陸軍。他在美國完成8年學業,獲得英美文學學士、神學教牧碩士、博士學位。2003年,他成為美國陸軍隨軍牧師,曾遠赴伊拉克一年,著有「從天安門到伊拉克」一書,並有詩集和散文集出版。熊牧師在美國陸軍服役近27年(期間7年為後備役),於本月回到他稱之為第二故鄉的紐約,繼續以牧師身分服事教會和社區。他除了牧養教會還發揮專業所學和20年軍中牧師的經驗,為大都市的人們在就業、生存、婚姻、家庭、情緒和靈性等方面,提供專業幫助和輔導,尤其開始了心理諮詢和輔導方面的工作,並以神學教牧博士和近20年神學薰陶的作家身分繼續寫作,與朋友們分享可貴人生感悟和心得。

熊牧師致力於用上帝的愛和恩典來鼓舞人心,用上帝的慈愛和真理來醫治人心,也致力於團結各個族群,用上帝的愛在他們之間架起理解和友愛的寬頻,與眾一起努力把美國建成一處更好的家園。

布道會時間地點: 4月3日(周六)11:00am-12:30pm(英文、中文兩場),紐約法拉盛教堂(149-49 Sanford Ave, Flushing, New York, NY 11355)。4月4日(周日)4:00pm-5:30pm(英文、中文兩場),紐約曼哈頓教堂(91 Claremont Ave., at W.122nd Street, New York, NY 10027)。4月5日(周一)11:30am-1:00pm (英、中文 兩場),紐約布魯克林堂(745 59 Street, Brooklyn, New York, 11220)。4月6日(周二)11:00am-12:30pm(中文一場),紐約法拉盛教堂(149-49 Sanford Ave, Flushing, New York, NY.11355)。