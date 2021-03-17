我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

ECA International等三家團體舉辦基督教布道會

紐約訊
中文講員熊焱牧師是畢業於北京大學法律系研究生。他在美國完成學業，獲得英美文學學士，並取得神學教碩士、博士學位。 英文講員Dr. Scott A. Lemenager牧師，現任國際福音教會聯盟主席特別助理，也是神學院退休教授，為主做工40多年。
中文講員熊焱牧師是畢業於北京大學法律系研究生。他在美國完成學業，獲得英美文學學士，並取得神學教碩士、博士學位。 英文講員Dr. Scott A. Lemenager牧師，現任國際福音教會聯盟主席特別助理，也是神學院退休教授，為主做工40多年。

由國際福音教會聯盟（ECA International）、紐約新生命華人宣道會暨紐約華人基督徒團契共同舉辦，主題為「認識基督復活的大能」的2021復活節布道大會，謹訂於4月3日起連續四天，分別於紐約法拉盛教堂、曼哈頓教堂和布魯克林教堂舉行，歡迎各界參加。

布道大會將由紐約新生命華人宣道會主任牧師孫家驥主持，英文講員是Dr. Scott A. Lemenager牧師。Scott博士現任國際福音教會聯盟主席特別助理，也是神學院退休教授。他服務教會和神學院40餘年，育有十名子女及有15個孫兒女。

中文講員熊焱牧師則是畢業於北京大學的法律系研究生，1992年來美，1994年加入美國陸軍。他在美國完成8年學業，獲得英美文學學士、神學教牧碩士、博士學位。2003年，他成為美國陸軍隨軍牧師，曾遠赴伊拉克一年，著有「從天安門到伊拉克」一書，並有詩集和散文集出版。熊牧師在美國陸軍服役近27年（期間7年為後備役），於本月回到他稱之為第二故鄉的紐約，繼續以牧師身分服事教會和社區。他除了牧養教會還發揮專業所學和20年軍中牧師的經驗，為大都市的人們在就業、生存、婚姻、家庭、情緒和靈性等方面，提供專業幫助和輔導，尤其開始了心理諮詢和輔導方面的工作，並以神學教牧博士和近20年神學薰陶的作家身分繼續寫作，與朋友們分享可貴人生感悟和心得。

熊牧師致力於用上帝的愛和恩典來鼓舞人心，用上帝的慈愛和真理來醫治人心，也致力於團結各個族群，用上帝的愛在他們之間架起理解和友愛的寬頻，與眾一起努力把美國建成一處更好的家園。

布道會時間地點： 4月3日（周六）11:00am-12:30pm（英文、中文兩場），紐約法拉盛教堂（149-49 Sanford Ave, Flushing, New York, NY 11355）。4月4日（周日）4:00pm-5:30pm（英文、中文兩場），紐約曼哈頓教堂（91 Claremont Ave., at W.122nd Street, New York, NY 10027）。4月5日（周一）11:30am-1:00pm （英、中文 兩場），紐約布魯克林堂（745 59 Street, Brooklyn, New York, 11220）。4月6日（周二）11:00am-12:30pm（中文一場），紐約法拉盛教堂（149-49 Sanford Ave, Flushing, New York, NY.11355）。

紐約 美國 法拉盛

上一則

紐約州會考多數取消 僅保留4學科

下一則

皇后區可樂娜接種率紐約市最低 議員籲增注射站

延伸閱讀

法拉盛頻現仇中塗鴉 嫌犯疑為亞裔

法拉盛頻現仇中塗鴉 嫌犯疑為亞裔
護亞裔…民間巡邏隊法拉盛分隊成立 前華裔警員領銜

護亞裔…民間巡邏隊法拉盛分隊成立 前華裔警員領銜

法拉盛商場 驚現「殺死中國納粹」

法拉盛商場 驚現「殺死中國納粹」

法拉盛公圖接種時間待定 別盲目排隊

法拉盛公圖接種時間待定 別盲目排隊
法拉盛550劑疫苗 數小時搶光

法拉盛550劑疫苗 數小時搶光
紐約法拉盛圖書館疫苗接種站12日尚不開放 施打疫苗要預約

紐約法拉盛圖書館疫苗接種站12日尚不開放 施打疫苗要預約

熱門新聞

該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

2021-03-15 12:23
曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

2021-03-13 15:23
韓裔博主曼哈頓遭白女大罵「x子，滾回共產主義中國」。(現場視頻截圖)

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

2021-03-15 15:33
努力追夢的潘先生開了自己的美食店，希望更多人品嚐到他的廚藝。(記者朱蕾/攝影)

疫情打不倒 華男在家做梅菜包 創業開店

2021-03-10 02:27
10日(周三)早8時起，紐約所有60歲以上民眾可以預約接種，3月17日(周三)起，州內所有接種點將可為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必再根據居住地、職業區分。(美聯社)

紐約州60歲以上民眾 明起可預約接種

2021-03-09 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％