ECA International等三家團體舉辦基督教布道會

中文講員熊焱牧師是畢業於北京大學法律系研究生。他在美國完成學業，獲得英美文學學士，並取得神學教碩士、博士學位。 英文講員Dr. Scott A. Lemenager牧師，現任國際福音教會聯盟主席特別助理，也是神學院退休教授，為主做工40多年。

由國際福音教會聯盟（ECA International）、紐約 新生命華人宣道會暨紐約華人基督徒團契共同舉辦，主題為「認識基督復活的大能」的2021復活節布道大會，謹訂於4月3日起連續四天，分別於紐約法拉盛 教堂、曼哈頓教堂和布魯克林教堂舉行，歡迎各界參加。

布道大會將由紐約新生命華人宣道會主任牧師孫家驥主持，英文講員是Dr. Scott A. Lemenager牧師。Scott博士現任國際福音教會聯盟主席特別助理，也是神學院退休教授。他服務教會和神學院40餘年，育有十名子女及有15個孫兒女。

中文講員熊焱牧師則是畢業於北京大學的法律系研究生，1992年來美，1994年加入美國 陸軍。他在美國完成8年學業，獲得英美文學學士、神學教牧碩士、博士學位。2003年，他成為美國陸軍隨軍牧師，曾遠赴伊拉克一年，著有「從天安門到伊拉克」一書，並有詩集和散文集出版。熊牧師在美國陸軍服役近27年（期間7年為後備役），於本月回到他稱之為第二故鄉的紐約，繼續以牧師身分服事教會和社區。他除了牧養教會還發揮專業所學和20年軍中牧師的經驗，為大都市的人們在就業、生存、婚姻、家庭、情緒和靈性等方面，提供專業幫助和輔導，尤其開始了心理諮詢和輔導方面的工作，並以神學教牧博士和近20年神學薰陶的作家身分繼續寫作，與朋友們分享可貴人生感悟和心得。

熊牧師致力於用上帝的愛和恩典來鼓舞人心，用上帝的慈愛和真理來醫治人心，也致力於團結各個族群，用上帝的愛在他們之間架起理解和友愛的寬頻，與眾一起努力把美國建成一處更好的家園。

布道會時間地點： 4月3日（周六）11:00am-12:30pm（英文、中文兩場），紐約法拉盛教堂（149-49 Sanford Ave, Flushing, New York, NY 11355）。4月4日（周日）4:00pm-5:30pm（英文、中文兩場），紐約曼哈頓教堂（91 Claremont Ave., at W.122nd Street, New York, NY 10027）。4月5日（周一）11:30am-1:00pm （英、中文 兩場），紐約布魯克林堂（745 59 Street, Brooklyn, New York, 11220）。4月6日（周二）11:00am-12:30pm（中文一場），紐約法拉盛教堂（149-49 Sanford Ave, Flushing, New York, NY.11355）。