翁銀杰律師提供地產及生意買賣法律服務

翁律師在Flushing Commons辦公室裡。

金牌地產律師翁銀杰在法拉盛 和布碌崙八大道兩地開設辦事處，專精房地產 和生意買賣的法律條文。翁律師會多種方言，為人親切隨和，經驗豐富，口碑很好。

出生溫州的翁銀杰，年少時在香港求學，成績優異，來美後考入哥倫比亞大學，取得機械工程學士學位。後來，他對法律服務產生了興趣，在紐約大學法學院取得法律學位。其後，他爭取到了在前任紐約市 市長朱利安尼領導下的紐約市法律部門的工作，參與處理各類商業和地產訴訟案件。8年下來，他接觸了大量的政府訴訟案例，辦案經驗因而得到大大提升，為日後自己創業累積了寶貴的專業經驗。這段工作經歷，使他對政府、法庭的運作模式，以及原告和被告雙方的權益有了較深的了解，對他開展法律訴訟的專業生涯有很大幫助。

翁律師表示，在政府工作的8年裡，學到了不少的專業知識和經驗，其中最大的收穫是每一個案子都必須認真負責，每一個細節都不能出錯。此外，他更學到要從當事人立場著想，努力為當事人爭取最大權益。正是這種態度，使得他於2002年在法拉盛自設律師事務所後，僅短短數年，就迅速成為法拉盛房地產交易的最大律師事務所之一，聲名遠播，業務量不斷壯大，同時代理數家銀行的房地產過戶業務。

翁律師說，一個成功的律師必須做到以下幾點：一、專重自己的專業；二、站在客戶的立場，爭取應得的利益；三、具有豐富的專業知識；四、勤力。他謙虛地說：「我還不算一個成功的律師，但我一直要求自己朝這個方向努力。」

通曉多種語言的翁律師，能講英語、國語、粵語，也是極少能說溫州話的律師。律師行布碌崙辦事處地址：54-15 8th Ave., 2樓，Brooklyn, NY；電話：718-688-0028。法拉盛總公司地址：38-08 Union St., Ste 10D, Flushing (Flushing Commons)；電話：718-670-0028。