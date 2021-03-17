翁銀杰律師提供地產及生意買賣法律服務
金牌地產律師翁銀杰在法拉盛和布碌崙八大道兩地開設辦事處，專精房地產和生意買賣的法律條文。翁律師會多種方言，為人親切隨和，經驗豐富，口碑很好。
出生溫州的翁銀杰，年少時在香港求學，成績優異，來美後考入哥倫比亞大學，取得機械工程學士學位。後來，他對法律服務產生了興趣，在紐約大學法學院取得法律學位。其後，他爭取到了在前任紐約市市長朱利安尼領導下的紐約市法律部門的工作，參與處理各類商業和地產訴訟案件。8年下來，他接觸了大量的政府訴訟案例，辦案經驗因而得到大大提升，為日後自己創業累積了寶貴的專業經驗。這段工作經歷，使他對政府、法庭的運作模式，以及原告和被告雙方的權益有了較深的了解，對他開展法律訴訟的專業生涯有很大幫助。
翁律師表示，在政府工作的8年裡，學到了不少的專業知識和經驗，其中最大的收穫是每一個案子都必須認真負責，每一個細節都不能出錯。此外，他更學到要從當事人立場著想，努力為當事人爭取最大權益。正是這種態度，使得他於2002年在法拉盛自設律師事務所後，僅短短數年，就迅速成為法拉盛房地產交易的最大律師事務所之一，聲名遠播，業務量不斷壯大，同時代理數家銀行的房地產過戶業務。
翁律師說，一個成功的律師必須做到以下幾點：一、專重自己的專業；二、站在客戶的立場，爭取應得的利益；三、具有豐富的專業知識；四、勤力。他謙虛地說：「我還不算一個成功的律師，但我一直要求自己朝這個方向努力。」
通曉多種語言的翁律師，能講英語、國語、粵語，也是極少能說溫州話的律師。律師行布碌崙辦事處地址：54-15 8th Ave., 2樓，Brooklyn, NY；電話：718-688-0028。法拉盛總公司地址：38-08 Union St., Ste 10D, Flushing (Flushing Commons)；電話：718-670-0028。
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