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幾歲該作大腸直腸癌的腸鏡檢查？

紐約訊
紐約長老會皇后醫院趙業耕醫師主講大腸直腸癌的病因及預防。
紐約長老會皇后醫院趙業耕醫師主講大腸直腸癌的病因及預防。

大腸直腸癌在美國常見癌症中排行第三位，每年三月是大腸直腸癌認知月。在美國，每20人就有1位會患上大腸癌。與亞洲人相比，在美國的亞裔患上大腸直腸癌的風險更高。不過，超過半數的個案是可以通過定期篩檢去預防的，但美國亞裔作大腸直腸癌篩檢的比較少。

因此，紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報聯合舉辦的2021線上健康講座系列活動，於日前推出第二個影片《大腸直腸癌的相關認知》，將帶領社區民眾了解正確的醫學知識與最新資訊。本影片由紐約長老會皇后醫院大腸直腸外科主治醫師，同時也是威爾康奈爾醫學院臨床外科副教授的趙業耕醫師(Steven Chao, MD FACS)主講。

趙醫師將通過這個影片給大家提供簡單的科普知識，並解答關於大腸直腸癌的八點提問。完整講座已可於網上觀看，以下為影片摘要：

1. 大腸直腸癌到底有多普遍？

2. 什麼是大腸直腸癌？

3. 什麼原因導致人們患上這個疾病的？

4. 致癌的風險因素有哪些？

5. 大腸直腸癌能夠預防嗎？

6. 能夠早期發現大腸直腸癌的檢查有哪些？

7. 大腸直腸癌篩檢的迷思

8. 您能做些什麼？

欲觀看趙醫師的完整健康講座影片，請至連結：bit.ly/2021nypq2或掃描本頁面二維碼，觀賞完畢可參加今年第二波的有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後即有機會抽取$25禮卡，名額有限，有興趣的讀者請把握機會。

紐約長老會皇后醫院與世界日報去年攜手舉辦線上健康講座系列活動，以六個涵蓋不同健康主題的影片深獲華人社區的熱烈迴響。今年雙方再次合作，將會不定期推出新一系列的線上講座，主題仍然會圍繞在社區民眾最為關注的新冠疫情資訊及各種健康議題，並會針對不同的醫學科目作深入探討。為避免漏接相關活動資訊，務請讀者持續關注世界新聞網活動頻道，網址: event.worldjournal.com。

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

紐約長老會皇后醫院 美國 篩檢

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