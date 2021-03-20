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萬有護理擴大招聘護理員助考HHA護理證書（提供學費、車費及餐費津貼）

紐約訊
萬有護理公司現正擴大招聘護理員計畫，並協助符合資格人士考取HHA護理證書，同時津貼學費、上課期間交通費及餐費，歡迎前來報名。圖為該公司同仁向僑界拜年。
萬有護理公司現正擴大招聘護理員計畫，並協助符合資格人士考取HHA護理證書，同時津貼學費、上課期間交通費及餐費，歡迎前來報名。圖為該公司同仁向僑界拜年。

邁進2021年春季，萬有護理公司擴大招聘護理員，自即日起協助符合資格人士考取Home Health Aide Certificate（簡稱 HHA）護理證書，並向他們提供學費津貼、上學期間的交通費及餐費津貼，歡迎有志從事護理行業的人士報名就讀，請前往萬有護理公司曼哈頓華埠及布碌崙的辦事處查詢了解詳情及報名。

萬有護理公司是一間紐約州授權的持牌護理公司，提供親人家屬護理計畫、持證普通護理計畫及親人家屬和持牌護理的混合型護理計畫。「感恩一路同行」是萬有護理一貫秉承的理念，感恩前線陪著公司成長的持牌護理員，現正向在該公司旗下為普通護理計劃客人提供護理服務的持證護理員發放證書津貼$600，敬請致電萬有護理公司洽詢了解。

萬有護理一直以來非常注重護理人員的專業知識培訓，且與多家護理培訓學校保持非常緊密的聯繫和合作，凡有興趣從事護理行業，報讀HHA護理證書培訓課程，萬有護理公司將會提供更好的協助。

相信部分護理人員應已知道，最近紐約州衛生局在親人家屬護理計畫上有一個重要的調整信息，萬有護理公司在此告訴大家，直至今天親人家屬計畫的調整還沒有任何明確的執行方案，更沒有具體的執行時間。目前也沒有任何一家護理公司真正受政府完全認可，大家需要明智理解某些廣告，免受誤導。萬有護理公司的管理層一向非常關注護理行業的發展，並會在政府計畫有了明確決定時提早至少60天通知護理員和相關人員。任何人對護理計畫有疑問或諮詢，歡迎致電萬有護理公司服務專線（212）920-8188。

萬有護理公司自牛年3月1日起向合資格人士提供考取護理證書的學費津貼、上學期間的交通及餐費津貼。參加HHA護理培訓課程不但可以給自己多一個技能，專業的護理照護知識也能讓您更好地照顧好自己的家人親友。同時，有HHA護理證書的護理員自己在工作上也可以多一個選擇。例如在悉心照顧您的親人的同時，若仍有額外的工作時間，萬有護理公司還可為您安派需要護理證書才可以上班的護理工作。

萬有護理是一家貼近社區、了解社區的護理機構，多年來積極參與服務社區活動，為區內長者和護理員提供多方面協助。疫情中，協助民眾共同防疫，派發口罩等防疫用品，在疫情最嚴重的時候，協助護理員通勤，在春節期間，為民眾安心過好中國年，安心家庭聚會，還參與協助民眾接受新冠測試。

該公司了解到目前很多長者或護理員在上網預約疫苗、在尋找預約疫苗網頁資源及在預約疫苗電腦設備操作或語言方面有困難，以及疫苗供應依然緊張短缺，萬有護理在數周前已安排專人協助65歲以上長者及護理員預約登記施打疫苗，希望為更多的合資格的人士早日打到疫苗，保護好自己和家人。

萬有護理公司總公司位於華埠孔子大廈一樓地鋪，七天營業。該公司特設移動辦公室，上門協助申請護理，到客人家門口協助辦理護理相關的服務，移動辦公室服務覆蓋紐約五大區，若民眾不方便出門或不想出門，均可致電萬有護理公司服務熱線（212）920-8188，預約安排到府服務。切實做好防疫措施並設立萬有服務亭，萬有客人到辦公室辦理相關業務時，只需要按鈴，服務人員即時在服務亭為閣下服務。

萬有護理公司一直用心服務，期待更多人士給萬有護理公司一個服務的機會。歡迎大家致電：（212）920-8188或親臨以下地點咨詢相關業務：華埠總公司（華埠包厘街15號孔子大廈一樓地舖)、華埠辦公室（華埠勿街41號李氏公所大樓三樓)、布碌崙辦公室（Ft. Hamilton N車地鐵站旁/62街夾63街間)、法拉盛辦公室（籌備中，即將投入服務/41-25 Haight St. 1st FL, Flushing, NY 11355）。

華埠 疫苗 紐約州

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