嗓子不舒服，來顆「金嗓子」！

金嗓子。

天氣忽冷忽熱、風乾物燥，嗓子好易不舒服，不少清喉嚨聲音就如交響樂此起彼落。美國 蘇氏藥業有限公司繼2016年引入金嗓子喉片，2017年再成功引進無糖金嗓子喉寶。

金嗓子是以著名生物學家王耀發教授的研究為基礎，由中國 金嗓子集團屬下的中國廣西金嗓子有限責任公司合作生產的專業護嗓產品。該產品配方獨特，代表了中國傳統科學和細胞學理論積累的經驗。

金嗓子混合多種天然草本精製而成，味道清甜、生津止渴，滋潤喉部，迅速舒暢喉嚨！有效舒緩因急性咽喉炎引致咽喉腫痛、乾燥灼熱、聲音嘶啞等不適，同時可讓口氣清新。無糖金嗓子沒有添加蔗糖，適合糖尿病 、血糖偏高人仕服用。

無糖金嗓子五款口味：

原味金銀花：清熱解毒；羅漢果：滋潤咽喉；香橙味：怡神可口；西洋參味：清熱補氣；山楂：生津止渴。

無糖金嗓子以鐵盒設計讓消費者更容易保管及容易攜帶。透過鐵盒的保護使其能更有效保存，從而能確保產品功效，令到大眾更能放心購買。

金嗓子在各地亞洲超市、中西藥店有售。查詢歡迎致電美加總代理美國蘇氏藥業有限公司，免費專線：1-888-221-3496，或上網：www.solsticemed.com。